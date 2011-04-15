Дайджест газеты "Коммерсант" от 17 апреля 2018 года



ДОЛГИ ГРАЖДАН ОТДАЛИ БАНКИРАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ ЗАКРЕДИТОВАННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РАССЧИТАЮТ САМИ КРЕДИТОРЫ



Банк России готовится к практическому применению показателя долговой нагрузки (ПДН). Поручение о разработке данного показателя и учете его при кредитовании граждан президент Владимир Путин дал еще в конце 2016 года. Однако с тех пор единый механизм расчета показателя профильным ведомствам разработать так и не удалось, в результате этот вопрос отдан на откуп банкам.





СКРОМНЫЕ ЗАПРОСЫ ВЫРОСЛИ В ЦЕНЕ

КОЙКО-МЕСТА ПОДОРОЖАЛИ ИЗ-ЗА ЭКОНОМНЫХ ТУРИСТОВ



Хотя интерес к поездкам за рубеж растет, туристы по-прежнему вынуждены экономить на путешествиях. Средняя стоимость бронирования хостелов на предстоящие майские праздники выросла в полтора раза. Этому способствовал резкий рост интереса к бюджетным средствам размещения, который также стал причиной повышения стоимости проживания в заграничных хостелах на 37%.





ЗА КОНТРАКТ С МВД РАСПЛАТИЛИСЬ С ЖЕНОЙ ЧИНОВНИКА

АРЕСТОВАН БЫВШИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ЗАСЕКРЕЧЕННОГО ИНСТИТУТА



Как стало известно "Ъ", в рамках громкого уголовного дела о злоупотреблениях при организации интеллектуальной системы обеспечения деятельности (ИСОД) МВД РФ стоимостью 1,4 млрд руб. арестован Геннадий Купинский - генподрядчик проекта, бывший первый заместитель гендиректора авторитетнейшего в стране профильного НИИ автоматической аппаратуры (НИИАА) им. академика Семенихина. Следствие считает, что он, как и другой обвиняемый, заказчик ИСОД от МВД Андрей Нечаев, злоупотребил должностными полномочиями, однако в перспективе их взаимоотношения могут быть квалифицированы как дача и получение особо крупной взятки. Большую часть вознаграждения господин Нечаев, по предварительным данным, мог получить наличными. Кроме того, его якобы отблагодарили трудоустройством жены - не выходя из дома, она получала по 200 тыс. руб. в месяц.





ПОЛИС ДЛЯ РУИН

ВЛАСТИ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ С ПРОЕКТОМ СТРАХОВАНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ ГРАЖДАН



Минфин согласовал с ведомствами поправки о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций (ЧС). Как следует из последней версии проекта, в минимальной конфигурации страховаться будет только полная утрата жилья, но регионы смогут расширять защиту. Помощь государства в виде предоставления жилого помещения не станет основанием для отказа в страховой выплате, само возмещение можно будет получить как деньгами, так и жильем. 95% рисков по страхованию жилья будет передано национальному перестраховщику, созданному ЦБ. На страховом рынке уверяют, что в такой конструкции проект в проблемных регионах работать не будет.





"ВЫМПЕЛКОМ" НЕ ДОПУСТИЛИ К ТЕСТУ

ЧАСТОТЫ ДЛЯ 5G ЗА ВСЕХ ОПРОБУЮТ "МЕГАФОН" И "РОСТЕЛЕКОМ"



Тестировать частоты для 5G в России, скорее всего, будут только "МегаФон" и "Ростелеком", на результаты которых придется ориентироваться остальным операторам. Претендовавший на этот ресурс "Вымпелком" получил от госкомиссии по радиочастотам отказ: в "Роскосмосе" посчитали, что выделение частот помешает работе наземных станций управления космическими аппаратами. Наличие тестовых зон даст операторам преимущества в тестировании оборудования, но все же не приведет к существенному разрыву на рынке, считают эксперты.





ЗАЩИТА КОСМОДРОМА НЕ УСТОЯЛА ПЕРЕД МАХИНАЦИЯМИ

АРЕСТОВАН БЫВШИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДВЕДОМСТВЕННОГО "РОСАТОМУ" ПРЕДПРИЯТИЯ





Как стало известно "Ъ", под следствием оказался экс-директор подведомственного "Росатому" АО "НПК "Дедал"" Сергей Федяев. На протяжении 20 лет он возглавлял предприятие, которое специализируется на разработке секретных средств защиты особо охраняемых ядерных объектов, сигнализаций для охраны границы, устройств для обнаружения подводных диверсантов и антитеррористических детекторов, способных уловить малейшие следы соприкосновения человека с взрывчатыми веществами. Заслуженного 65-летнего конструктора, прошедшего войну в Афганистане, отправили в СИЗО по обвинению в хищении средств, выделенных на обеспечение безопасности космодрома Восточный. Нарушения были выявлены при внутреннем аудите предприятия. Сам господин Федяев вину категорически отрицает, называя преследование интригами недоброжелателей и сведением счетов.





СОЦПОМОЩИ ПОДБЕРУТ СЕМЬЮ

МИНТРУД СПЛЕТЕТ НОВУЮ ПОТРЕБИТЕЛЬСКУЮ КОРЗИНУ



Минтруд не видит необходимости в разработке федеральных критериев для введения принципов адресности и нуждаемости населения при его соцподдержке. Ведомство полагает, что регионы уже успешно справляются с этой задачей на своем уровне. В чуть более отдаленной перспективе, после 2020 года, Минтруд считает возможным переход к оказанию соцподдержки не отдельным гражданам, а домохозяйствам, а также - увеличение прожиточного минимума на 40% за счет расширения потребительской корзины по части расходов на одежду и жилье.





МЕДИЙНАЯ РОССИЯ

"МЕДИАЛОГИЯ" СОСТАВИЛА ДЛЯ "Ъ" РЕЙТИНГ САМЫХ УПОМИНАЕМЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПОЛИТИКОВ





Накануне формирования нового правительства "Медиалогия" по просьбе "Ъ" составила рейтинг упоминаемости в СМИ федеральных чиновников и политиков. Среди лидеров - действующий премьер-министр Дмитрий Медведев, мэр Москвы Сергей Собянин, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава Чечни Рамзан Кадыров и министр обороны Сергей Шойгу. Телевидение расставляет несколько иные приоритеты: главным ньюсмейкером в течение года на федеральных каналах был господин Лавров.





ПОРТЫ ПРИМЕРЯЮТ ХИМЗАЩИТУ

НА ВРЕМЯ ЧМ-2018 БЕЗОПАСНОСТЬ ВСТАЕТ ПОПЕРЕК ГРУЗОПОТОКОВ



Как выяснил "Ъ", на время чемпионата мира по футболу власти могут из соображений безопасности остановить перевалку всех опасных грузов в портах регионов, где пройдут матчи. Капитаны портов уже разослали уведомления стивидорам, а те начали предупреждать клиентов. Широкое понимание опасности веществ приводит к тому, что запрет коснется не только, например, радиоактивных изотопов, но и любой химии. В итоге под угрозой простоя оказались, в частности, автозаводы Петербурга: им грозит нехватка компонентов. Это также создает риск дефицита запчастей на авторынке.





ПОВОЛЖЬЕ ОСТАВИЛИ БЕЗ АУДИТОРА

КРУПНЕЙШИЙ ИГРОК ТАТАРСТАНА ОСПАРИВАЕТ ПРИОСТАНОВКУ ЧЛЕНСТВА В СРО



Лишиться возможности аудировать отчетность за 2018 год может старейшая компания Республики Татарстан "ФБК Поволжье". Компании приостановили членство в саморегулируемой организации (СРО) на 90 дней, что не позволит ей быть выбранной аудитором на 2018 год проходящими в указанный срок общими собраниями акционеров. Учитывая риски потери части бизнеса, "ФБК Поволжье" пытается оперативно оспорить предписание в суде.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 17.04.2018