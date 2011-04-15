Чистый убыток Уралмашзавода по МСФО в 2017 году вырос на 21.17% до 978.115 млн руб.

Чистый убыток ПАО "Уральский завод тяжёлого машиностроения" по МСФО в 2017 году вырос на 21.17% до 978.115 млн руб. с 807.203 млн руб. годом ранее. Об этом говорится в отчёте компании.



Выручка увеличилась на 3.16% до 7.586 млрд руб. с 7.353 млрд руб., операционная прибыль снизилась на 3.13% до 320.576 млн руб. с 330.933 млн руб., убыток до налогообложения вырос на 21.65% до 1.201 млрд руб. с 986.821 млн руб.



ПАО "Уральский завод тяжёлого машиностроения" (ИНН 6663005798) - один из лидеров российского рынка оборудования для металлургии, горно-, нефте- и газодобывающей промышленности, промышленности строительных материалов и энергетики. На базе Уралмашзавода и ряда инжиниринговых компаний в 2007 году создана машиностроительная корпорация "Уралмаш".



Чистый убыток группы "Уралмашзавод" за первое полугодие 2017 года по МСФО вырос на 59.74% до 734.928 млн руб. с 460.067 млн руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась на 1.55% до 2.507 млрд руб. с 2.469 млрд руб., операционный убыток составил 154.983 млн руб. против прибыли в 71.954 млн руб. годом ранее, убыток до налогообложения вырос на 53.44% до 902.272 млн руб. с 588.018 млн руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистый убыток Уралмашзавода за 9 месяцев 2017 года по РСБУ вырос на 12.55% до 1.04 млрд руб. с 923.601 млн руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка снизилась на 0.85% до 3.719 млрд руб. с 3.751 млрд руб., прибыль от продаж составила 47.122 млн руб. против убытка в 261.846 млн руб. годом ранее, убыток до налогообложения увеличился на 11.84% до 1.269 млрд руб. с 1.135 млрд руб.







"AK&M" от 17.04.2018