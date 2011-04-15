Мессояханефтегаз реализует уникальный проект по использованию попутного нефтяного газа

АО "Мессояханефтегаз", совместное предприятие Роснефти и "Газпром нефти", получило положительное заключение Главгосэкспертизы России на проект обустройства кустовых площадок под закачку попутного нефтяного газа (ПНГ) в пласт на Западно-Мессояхском месторождении с межпромысловым газопроводом от Восточной Мессояхи. Проект по хранению ПНГ в газовой шапке соседнего нефтегазоконденсатного месторождения уникален для нефтегазовой отрасли, сообщается на сайте Роснефти.



В ходе реализации проекта предприятие построит на двух лицензионных участках необходимые объекты инфраструктуры: компрессорную станцию мощностью 1.5 млрд куб. м газа в год – на Восточной Мессояхе, две кустовые площадки с девятью скважинами для закачки ПНГ в пласт – на Западной Мессояхе. Два месторождения свяжет межпромысловый газопровод протяжённостью 54 км для транспортировки компримированного газа.



Реализация нового проекта позволит АО "Мессояханефтегаз" максимально эффективно использовать попутный нефтяной газ. Уже сейчас ПНГ, полученный в процессе добычи нефти на Мессояхе, идет на технологические нужды промысла – для работы газотурбинной электростанции, а также является топливом для печей нагрева нефти и котельных.



АО "Мессояханефтегаз" – совместное предприятие ПАО "Газпром нефть" (оператор проекта) и ПАО "НК "Роснефть", которому принадлежат лицензии на разведку и разработку группы Мессояхских нефтегазоконденсатных месторождений – Восточно-Мессояхского и Западно-Мессояхского. По разведанным запасам углеводородов месторождения относят к уникальным. Проект реализуется в условиях ограниченного доступа к транспортной и промышленной инфраструктуре. Старт эксплуатации Восточно-Мессояхского месторождения 21 сентября 2016 года в режиме телемоста дал президент России Владимир Путин.





"AK&M" от 17.04.2018