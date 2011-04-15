ММК в I квартале увеличил производство стали на 2.7% до 3.147 млн т

Производство стали группой ММК по итогам I квартала 2018 года выросло на 2.7% до 3.147 млн т. Об этом сообщается на сайте компании.



Производство чугуна за отчётный период увеличилось на 1.3% до 2.404 млн т.



Отгрузка товарной металлопродукции составила 2.83 млн т, увеличившись на 5.8% к уровню прошлого года. Отгрузка на рынки России и СНГ выросла на 16.5% до 2.225 млн т, экспорт сократился на 20.7% и составил 605 тыс. т.



ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ИНН 7414003633) входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий чёрной металлургии России. Активы компании в России представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой чёрных металлов. ММК производит широкий ассортимент металлопродукции с преобладающей долей продукции глубоких переделов с наибольшей добавленной стоимостью. Производство стали в группе ММК в 2017 году составило 12.86 млн т, что на 2.5% больше, чем годом ранее.



Основным акционером компании (на 31 марта 2018 года) является "Минта Холдинг Лимитед" (владеет 84.26% уставного капитала). Бенефициар "Минта Холдинг Лимитед" - председатель совета директоров ММК В.Рашников.



Чистая прибыль группы ММК за 2017 год по МСФО снизилась на 5.45% до 69.429 млрд руб. с 73.432 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 17.73% до 439.972 млрд руб. с 373.699 млрд руб., операционная прибыль сократилась на 11.79% до 85.048 млрд руб. с 96.412 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 1.58% до 87.247 млрд руб. с 88.646 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 23.8% к скорректированному на результат от продажи пакета акций.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ММК за 2017 год по РСБУ снизилась на 0.98% до 67.3 млрд руб. с 67.968 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 15.83% до 392.782 млрд руб. с 339.111 млрд руб., прибыль от продаж - на 8.5% до 86.463 млрд руб. с 79.689 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 1.31% до 84.257 млрд руб. с 83.165 млрд руб.





"AK&M" от 17.04.2018