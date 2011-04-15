Ситуация на мировых рынках начинает несколько выправляться: геополитика отходит на второй план, а на первый - выходят новости с сезона корпоративной отчетности и статистика. Вчера американский фондовый рынок продемонстрировал рост - поддержку оказали как финотчетность Bank of America и ожидания неплохих данных от Netflix (оправдавшиеся после окончания торговой сессии в США) и UnitedHealth (выйдет сегодня), так и данные по розничным продажам в стране, оказавшиеся лучше ожиданий. Неплохо смотрелись товарные рынки: нефть Brent несколько откатилась, но удержала отметку в $71 за баррель, сильно смотрелись ключевые промышленные металлы, прибавившие 1.2%-5.2% в ожидании блока данным по КНР. Об этом говорится в комментарии руководителя направления Анализ отраслей и рынков капитала Управления исследований и аналитики



Промсвязьбанка Евгения Локтюхова.

После субботних ракетных ударов США, Великобритании и Франции по Сирии и заявлений стран Запада, что агрессия носила разовый характер, ситуация вокруг предполагаемого применения химического оружия в сирийской Думе перешла в политическую фазу, что успокоило рынки. Кроме того, решения руководства Великобритании и Франции в отсутствие явных доказательств предпринять силовые действия было подвернуто критике в парламентах этих стран, что также снижает вероятность новых военных ударов стран Запада. В настоящий момент эксперты ОЗХО ждут допуска в город Дума. Россия по-прежнему настаивает на том, что официальные сирийские власти непричастны к инциденту.



Аналитики расценивают сложившуюся ситуацию на мировых рынках как в целом неплохую: отсутствие негатива из Сирии и с американо-китайского торгового фронта и фокусирование рынков на преимущественно позитивный поток корпоративных новостей из США формируют условия для подъема рынков акций. Статистика из КНР носит, скорее, нейтральный характер. Сегодня в центре внимания, помимо финотчетности, промпроизводство в США.





"AK&M" от 17.04.2018