Д.Трамп дал сигнал к покупкам рубля и акций

Президент США Дональд Трамп вновь резко изменил расклад сил на российском финансовом рынке. Вчера, когда на Московской бирже торговались только фьючерсы, СМИ со ссылкой на источники в американской администрации сообщили, что Д.Трамп распорядился повременить с введением новых экономических санкций в отношении России. Об этом говорится в комментарии аналитика Алор Брокер Алексея Антонова.



Более того, американский лидер повторно заявил о намерении встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы попытаться улучшить отношения с Россией.



Утром в понедельник участники торгов проигнорировали информацию, что Д.Трамп устроил разнос своим советникам за то, что они дезинформировали его по вопросу высылки дипломатов. США хотели поддержать остальные страны и выслать примерно такое же количество российских дипломатов, что и в среднем европейские страны, но получилось, что реакция США на инициативу Великобритании стала самой жесткой.



Вчера на вечерних торгах фьючерс на индекс РТС вырос более чем на 3%, свыше 5% прибавили фьючерсы на акции Сбербанка, которые днем в очередной раз обвалились. На 1.8% вырос фьючерс на валютную пару доллар-рубль.



Поэтому сегодня рынок акций откроется с хорошим, не менее процента, гэпом вверх и дальше рост может продолжиться.



Внешний фон также в основном позитивный: американский рынок вырос вчера более чем на 0.8%, нефть хоть и припала в рамках коррекции, но все равно держится выше $71 за баррель. Сегодня фьючерсы на американские индексы и нефть находятся в небольшом плюсе.





"AK&M" от 17.04.2018