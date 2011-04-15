ВТБ стал первым эмитентом "цифровых" облигаций

Банк ВТБ стал первым эмитентом, разместившим на Московской Бирже облигации, регистрация которых осуществлена исключительно с использованием электронного документооборота. Об этом говорится в сообщении банка.



Эмиссионные документы были представлены бирже и НРД в электронном виде с использованием электронно-цифровой подписи. Биржа зарегистрировала 11 апреля 2018 года 40 выпусков "цифровых" однодневных биржевых облигаций банка общим объёмом 3 трлн руб., первый из которых размещён 16 апреля 2018 года.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Основным акционером является Российская Федерация, которой в лице Росимущества и Министерства финансов принадлежит 60.9348% голосующих акций, или 45.01% (с учётом ГК "Агентство по страхованию вкладов" - 92.23%) от уставного капитала банка.





"AK&M" от 17.04.2018