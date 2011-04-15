ВТБ может увеличить дивиденды за 2017 год до 0.00345 руб. на обыкновенную акцию

Наблюдательный совет ВТБ рекомендовал увеличить выплаты дивидендов за 2017 год до 0.00345 руб. на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 0.01 руб. Об этом говорится в сообщении банка.



Миноритарные акционеры ВТБ смогут получить почти в три раза больше дивидендов, чем в 2016 году, по итогам которого размер дивидендов на обыкновенную акцию составлял 0.00117 руб. Общий объем средств, который планируется направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям, составит 44.759 млрд руб. против 15.164 млрд руб. в прошлом году.



Также Набсовет рекомендовал акционерам принять решение о выплате дивидендов: по привилегированным акциям первого типа на 11.804 млрд руб., или порядка 0.000551 руб. на одну акцию номинальной стоимостью 0.01 руб. По привилегированным акциям второго типа может быть выплачено 16.953 млрд руб., или порядка 0.00551 руб. на одну акцию номинальной стоимостью 0.1 руб.



Дивидендные выплаты по каждому типу акций по итогам 2017 года рассчитаны на основе принципа выравнивания доходностей по всем трём типам акций банка. Дивидендная доходность по каждому типу акций составляет 5.51%. Доходность по обыкновенным акциям рассчитана, исходя из средней цены за 2017 год.



В общей сложности банк направит на выплату дивидендов 73% от чистой прибыли по РСБУ за 2017 год, которая составила 101.3 млрд руб., или 61% от консолидированной прибыли группы ВТБ по МСФО, которая составила 120.1 млрд руб. Всего за 2017 год банк направит на дивиденды 73.5 млрд руб., в то время как по итогам 2016 года этот показатель составил 62.3 млрд руб.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Основным акционером является Российская Федерация, которой в лице Росимущества и Министерства финансов принадлежит 60.9348% голосующих акций, или 45.01% (с учётом ГК "Агентство по страхованию вкладов" - 92.23%) от уставного капитала банка.



"AK&M" от 17.04.2018