Механизм сельхозстрахования с господдержкой требует корректировки, заявляет Счётная палата

Механизм сельхозстрахования с господдержкой маловостребованный и требует корректировки. Об этом говорится в сообщении Счётной палаты.



Государственная поддержка сельхозстрахования, начиная с 2017 года, осуществляется в рамках единой субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса.



Несмотря на оказываемую государством поддержку, в сельскохозяйственном страховании с государственной поддержкой наблюдается отрицательная динамика.



В 2017 году на фоне общего снижения объёмов финансирования государственной поддержки сельскохозяйственного страхования количество заключенных сельхозтоваропроизводителями договоров сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой снизилось в 2.2 раза по сравнению с 2016 годом. При этом страховая сумма снизилась в 1.8 раза, сумма страховой премии - в 3.5 раза, страховые выплаты - в 1.9 раза. Таким образом, в 2017 году продолжилась тенденция прошлых лет к сокращению объёма и охвата сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой, подчёркивает контрольное ведомство.



Таким образом, объёмы сельхозстрахования снижаются, причем интерес к этому виду страхования падает как со стороны регионов, так и сельхозпроизводителей.



В то же время договоров сельхозстрахования без господдержки в 2017 году было заключено в 102 раза больше, чем с господдержкой, несмотря на то, что при этом сельхозтоваропроизводители полностью оплачивают всю страховую премию самостоятельно. "Это показывает, насколько сегодня обременительны и неудобны для аграриев условия сельхозстрахования с господдержкой в его нынешних формах", - подчеркнул аудитор Андрей Перчян.



Проверкой выявлены случаи, когда тарифы сельхозстрахования с господдержкой, соответствующие предельным ставкам, утвержденным Минсельхозом, в 9.6 раза превышали тарифы страхования тех же самых объектов без государственной поддержки. Такое значительное превышение субсидируемых тарифов над рыночным уровнем свидетельствует о недостатках тарифной политики в сфере сельхозстрахования и ведёт к увеличению бюджетных расходов на оказание государственной поддержки.



В результате очистки рынка от финансово неустойчивых страховщиков к концу 2017 года осталось всего 19 компаний, которые могут заниматься сельхозстрахованием с господдержкой. Из них 3 не вели эту работу. В 4 федеральных округах не зарегистрировано ни одной такой организации. "Это создает проблемы с доступностью страховых услуг в регионах, где высокий уровень рисков природных чрезвычайных ситуаций", - отметил аудитор.



На Банк России возложен контроль за Национальным союзом агростраховщиков (НСА). В частности, он контролирует формирование и использование компенсационного фонда НСА, определяет порядок отчётности, согласует важнейшие документы, в том числе правила сельхозстрахования с господдержкой. В то же время он является органом страхового надзора и контролирует платежеспособность страховых организаций.



Фонд компенсационных выплат формировался НСА в целом в соответствии с установленными требованиями. По итогам 2017 года сумма отчислений страховых организаций в фонд должна составить расчётно 111 млн руб., фактически на конец года поступило 61 млн руб., остальные должны поступить в I квартале 2018 года.



Сегодня в сельхозстраховании с господдержкой ответственность разделена. Банк России и НСА, Минсельхоз, Минфин и региональные органы АПК имеют свои обособленные сферы компетенции, но нет ответственного за конечный результат. "Низкая эффективность такого страхования во многом обусловлена недостаточной координацией между органами, которые здесь работают, и отсутствием стратегии развития", - сказал А.Перчян.



"AK&M" от 17.04.2018