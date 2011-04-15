Японские трейдеры попросили РУСАЛ прекратить отгрузку алюминия

Крупнейшие сырьевые трейдеры Японии попросили РУСАЛ прекратить отгрузку алюминия после внесения компании в чёрный список Минфина США. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на Reuters.



"Мы попросили РУСАЛ прекратить отгрузку алюминия по нашим срочным контрактам, поскольку мы не можем производить оплату по ним в долларах США, и мы не хотим рисковать стать вторичной целью для санкций Соединенных Штатов", — отметил представитель трейдинговой компании, попросивший не называть его имени.



В пресс-службе РУСАЛа, а также его крупнейших партнёров в Японии — компаниях Mitsubishi, Mitsui и Marubeni — отказались прокомментировать эту информацию.



По данным Японской алюминиевой ассоциации, Россия покрывает примерно 16% от общей потребности японского рынка в алюминии, которая оценивается в 300 тыс. т в год.



ОК "РУСАЛ" является вертикально-интегрированным холдингом, одним из крупнейших производителей алюминия и глинозёма в мире. Компания создана в марте 2007 года в результате объединения РУСАЛа и СУАЛа с глинозёмными активами швейцарской Glencore.



РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах. Компания реализует свою продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Корее.



Чистая прибыль РУСАЛа по МСФО в январе-сентябре 2017 года выросла на 46.4% до $782 млн. Выручка компании выросла на 21.3% до $7.224 млрд с $5.956 млрд. Скорректированная EBITDA компании возросла на 42.4% до $1.534 млрд.





"AK&M" от 17.04.2018