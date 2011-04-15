S7 Group закрыла сделку по приобретению плавучего космодрома "Морской старт"

S7 Group закрыла сделку по покупке имущественного комплекса проекта "Морской старт". Об этом говорится в сообщении пресс-службы S7.



Завершение данной процедуры означает, что S7 Group стала полноправным хозяином плавучего космодрома, получив все необходимые разрешения от регулирующих органов США.



"Все документы оформлены, согласованы и подписаны. Теперь владельцем имущественного комплекса и интеллектуальной собственности "Морского старта" является S7 Group. В ближайших планах - максимально быстро восстановить пусковую деятельность космодрома. Далее планируется осуществлять запуски с "Морского старта", как минимум, четыре раза в год. По нашим оценкам, в течение ближайших 15 лет мы можем провести около 70-ти космических запусков", - отметил гендиректор S7 Space Сергей Сопов.



Напомним, S7 Group подписала контракт с группой компаний Sea Launch, предусматривающий покупку имущественного комплекса "Морской старт", в сентябре 2016 года в рамках Международного астронавтического конгресса IAC-2016 в Гвадалахаре (Мексика). Предмет сделки - корабль Sea Launch Commander, платформа Odyssey с установленным на них оборудованием ракетного сегмента, наземное оборудование в базовом порту Лонг-Бич (США) и интеллектуальные права, принадлежащие компании Sea Launch, включая товарный знак.



Для управления проектом в Москве была создана дочерняя компания холдинга - S7 Space (полное название - ООО "С 7 Космические транспортные системы" или S7 Spase transportation systems). В её задачи входит предоставление космических услуг с использованием ракет-носителей типа "Зенит" в рамках проекта "Морской старт" ("Зенит-3SL"), а также проекта "Наземный старт" ("Зенит-3SLБ") с космодрома Байконур. Кроме того, была образована компания S7 Sea Launch Limited, базирующаяся в США. Базовый порт - Лонг-Бич.



В настоящее время в активе компании - успешный запуск РН "Зенит-2SБ" с разгонным блоком "Фрегат-СБ" и космическим аппаратом "Ангосат-1" со стартового комплекса "Зенит-М" космодрома Байконур. S7 Space выступила оператором пуска по заказу РКК "Энергия" и обеспечила комплекс работ по аналитической интеграции КА "Ангосат" с космическим ракетным комплексом, а также по анализу и управлению миссией на системном уровне, включая взаимодействие предприятий международной кооперации, в том числе ГП "ПО ЮМЗ", ГП "КБ "Южное", АО "НПО Лавочкина", ФГУП "ЦЭНКИ" и ФГУП "НПЦ АП".



Авиакомпании группы S7 ("Сибирь" и "Глобус") выполняют полёты под брендом S7 Airlines и являются участниками глобального авиационного альянса oneworld®. S7 Airlines обладает крупнейшей в России сетью внутренних маршрутов, выстроенной на базе авиатранспортных узлов в Москве ("Домодедово") и Новосибирске ("Толмачёво") и выполняет регулярные полёты по России, в страны СНГ, Европу, Ближний Восток, Юго-Восточную Азию и страны Азиатско-Тихоокеанского региона.



S7 Airlines обладает самым современным и одним из самых молодых парков воздушных судов на российском рынке авиаперевозок. Пассажиропоток авиакомпаний группы S7 Airlines в 2017 году вырос на 8.4% до 14.253 млн по сравнению с 2016 годом.



ПАО "Авиакомпания "Сибирь" (ИНН 5448100656) входит в число крупнейших авиаперевозчиков России. Основным акционером является ЗАО "Группа компаний С7". Флот авиакомпании состоит из 40 воздушных судов: 20-ти самолётов Airbus A319, 17-ти Airbus A320, одного Airbus A310 и двух дальнемагистральных Boeing 767-300. Филиалы и представительства авиакомпании действуют в 37-ми городах России, в 13-ти городах стран СНГ и 14-ти - дальнего зарубежья.



Пассажиропоток авиакомпании "Сибирь" в 2017 году вырос на 4.6% до 9.948 млн по сравнению с годом ранее.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "Авиакомпания "Сибирь" за 2017 год по РСБУ выросла на 53.03% до 4.432 млрд руб. с 2.896 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 8.89% до 117.722 млрд руб. со 108.111 млрд руб., прибыль от продаж - на 12.09% до 4.356 млрд руб. с 3.886 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 38.26% до 6.178 млрд руб. с 4.468 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"