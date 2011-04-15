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17/04/2018
14:18

Застройщик ПИК продал часть бизнеса, связанную с обслуживанием и эксплуатацией недвижимости, за 3.2 млрд руб.

Застройщик ПИК продал часть бизнеса, связанную с обслуживанием и эксплуатацией недвижимости, за 3.2 млрд руб., сообщает RNS.

"В связи со стратегическим решением сосредоточиться на развитии своих ключевых компетенций в сфере девелопмента и строительства группа в декабре 2017 года продала компании, входящие в сегмент "Обслуживание и эксплуатация". Сумма сделки составила 3.23 млн руб.", - сообщила компания.

ПАО "Группа компаний ПИК" (ИНН 7713011336) основано в 1994 году и является крупнейшим девелопером в области жилой недвижимости. Группа концентрируется на проектах в Москве и Московской области и активно развивает проекты в других российских регионах. Основная деятельность компании - девелопмент, строительство и продажа жилой недвижимости, преимущественно в сегменте массового жилья. Основной акционер компании - Сергей Гордеев (74.6% акций). По итогам 2017 года группа может продать 1.7-1.9 млн кв. м жилья на 190-200 млрд руб.

По данным ИПС "ДатаКапитал", чистая прибыль ПАО "Группа компаний ПИК" по РСБУ за I квартал 2017 года сократилась на 15% до 2.009 млрд руб. с 2.378 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась в 2.1 раза до 5.88 млрд руб. с 2.812 млрд руб., валовая прибыль - в 2.7 раза до 4.865 млрд руб. с 1.78 млрд руб. Прибыль до налогообложения составила 2.523 млрд руб. против 2.698 млрд руб. (-6.5%).

Чистая прибыль ГК ПИК по МСФО за 2017 год составила 3.2 млрд руб. по сравнению с 19.1 млрд руб. в 2016 году. Общая выручка увеличилась в 3 раза и составила 175.1 млрд руб. против 57.7 млрд руб.

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