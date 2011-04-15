На Московской Бирже начинаются торги ETF на индекс РТС и российские еврооблигации

На фондовом рынке Московской Биржи сегодня, 17 апреля, начинаются торги акциями биржевых фондов на индекс РТС (торговый код RUSE) и корзину еврооблигаций российских эмитентов (торговый код RUSB), призванные расширить возможности частных и институциональных инвесторов на российском биржевом рынке. Об этом говорится в сообщении биржи.



"Новые инструменты в линейке торгуемых биржевых фондов существенно облегчают процедуру портфельного инвестирования, прежде всего, для начинающих инвесторов, и позволяют приобрести весь рынок или его отдельный сектор в "один клик". Это особенно важно в условиях растущего интереса российских граждан к инвестированию с помощью биржевых инструментов", - комментирует Анна Кузнецова, член правления, управляющий директор по фондовому рынку Московской Биржи.





"AK&M" от 17.04.2018