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17/04/2018
14:43

На Московской Бирже начинаются торги ETF на индекс РТС и российские еврооблигации

На фондовом рынке Московской Биржи сегодня, 17 апреля, начинаются торги акциями биржевых фондов на индекс РТС (торговый код RUSE) и корзину еврооблигаций российских эмитентов (торговый код RUSB), призванные расширить возможности частных и институциональных инвесторов на российском биржевом рынке. Об этом говорится в сообщении биржи.

"Новые инструменты в линейке торгуемых биржевых фондов существенно облегчают процедуру портфельного инвестирования, прежде всего, для начинающих инвесторов, и позволяют приобрести весь рынок или его отдельный сектор в "один клик". Это особенно важно в условиях растущего интереса российских граждан к инвестированию с помощью биржевых инструментов", - комментирует Анна Кузнецова, член правления, управляющий директор по фондовому рынку Московской Биржи.


"AK&M" от 17.04.2018
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