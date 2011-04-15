В.Путин и А.Меркель обсудили реализацию проекта "Северный поток-2"

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили вопросы, связанные с реализацией проекта строительства газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщается на сайте Кремля.



"Проведён обмен мнениями и по вопросам, связанным с реализацией проекта "Северный поток-2", - говорится в сообщении.



Ранее А.Меркель в ходе встречи с президентом Украины Петром Порошенко заявляла, что проект "Северный поток-2" невозможен без определения будущей роли украинского транзита.



В Германии и Финляндии компания Nord Stream 2 AG получила полный комплект разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода. Процедуры получения разрешений в других странах вдоль маршрута газопровода – России, Швеции и Дании, идут по графику.



"Северный поток – 2" – международный проект газопровода через Балтийское море, который позволит обеспечить надёжные поставки российского природного газа европейским потребителям по самому оптимальному маршруту. Маршрут и техническая концепция "Северного потока – 2" будут в основном повторять успешно действующий трубопровод "Северный поток". Мощность нового газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Такого объёма будет достаточно для обеспечения теплом и энергией 26 млн домохозяйств ежегодно.



"AK&M" от 17.04.2018