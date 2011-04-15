Профильный комитет ГД выступает против продажи безрецептурных лекарств в торговых сетях

Профильный Комитет Госдумы по охране здоровья выступает "категорически против" законодательной инициативы о возможном допуске продажи безрецептурных лекарственных препаратов в торговых сетях. Как говорится в сообщении нижней палаты парламента, данную позицию выразил председатель комитета Дмитрий Морозов.



Ранее Комитет по охране здоровья поддержал широкое общественное обсуждение этого вопроса в Торгово-промышленной палате. Участники дискуссии высказали опасения, что целью разработки законопроекта является создание преимуществ для торговых организаций посредством установления для них упрощённого порядка получения лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.



"Я считаю недопустимым, чтобы лекарства продавались нефармацевтическими организациями. И это мнение я высказывал при первой информации, появившейся в публичном пространстве о некой законодательной инициативе", - заявил Д.Морозов.



По его мнению, следствием создания неравных условий ведения деятельности станет закрытие большого количества аптек, которые не выдержат конкуренции с крупным торговым бизнесом.



Результатом этого может стать снижение доступности для пациентов не только тех препаратов, которые предлагается разрешить к продаже в магазинах, но и всего перечня лекарственных препаратов, в первую очередь, рецептурных.



Кроме того, по мнению председателя комитета, также это может привести к тому, что льготные категории граждан не будут иметь возможности бесплатно получить жизненно важные лекарственные препараты.





"AK&M" от 17.04.2018