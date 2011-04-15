В.Вексельберг из-за санкций не смог продать компанию "Золото Камчатки"

Российский производитель золота GV Gold ("Высочайший") не будет приобретать "Золото Камчатки" у попавших под санкции США "Реновы" и её бенефициара Виктора Вексельберга, сообщает Евразия Daily.



GV Gold готовится с IPO на Мосбирже, поэтому сделка с так называемым "токсичным активом" ей невыгодна.



Исходно заявленная стоимость "Золота Камчатки" составляла $500 млн, однако предварительное соглашение сторон о продаже актива было необязательным. В феврале 2018 года ФАС одобрила сделку.



Ренова давно искала покупателя на свою золотодобывающую компанию. Ещё в 2010 году В.Вексельберг рассказывал, что рассматривает возможность проведения IPO "Золота Камчатки" на Гонконгской бирже. А уже в 2017 году обсуждалась возможность слияния "Золота Камчатки" с Petropavlovsk (Ренова является его крупнейшим акционером) или с Highland Gold (подконтрольна Роману Абрамовичу, Александру Абрамову и Александру Фролову).



GV Gold (ПАО "Высочайший") - входит в топ-10 ведущих золотодобывающих предприятий России. По итогам 2016 года компанией произведено 5.1 т (164 тыс. унций) золота. Запасы GV Gold составляют 10.4 млн унций золота. Выручка компании в 2016 году составила 13.6 млрд руб., чистая прибыль - 6.4 млрд руб.



"Золото Камчатки" входит в ГК "Ренова" Виктора Вексельберга. Компания владеет девятью лицензиями на Камчатке. В 2016 году она добыла 180 тыс. унций золота. Её финансовые показатели и уровень долга неизвестны. Но в октябре гендиректор компании Алексей Голубенко рассказывал, что инвестиции в начало разработки Аметистового месторождения в 2015 году составили 14-16 млрд руб. В такую же сумму он оценивал затраты на запуск месторождения Кумроч, где летом текущего года начались геологоразведочные работы. По словам А.Голубенко, это средства акционеров и заёмное финансирование.









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