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17/04/2018
17:55

А.Михайлов пригласил делегацию Санкт-Петербурга принять участие в работе VII Среднерусского экономического форума

Делегация Курской области во главе с губернатором Александром Михайловым посетила Санкт-Петербург с деловым визитом. Об этом говорится в сообщении Комитета информации и печати Курской области.

В Смольном прошли переговоры А.Михайлова и губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко.

Подписан план мероприятий к соглашению о сотрудничестве между Курской и Ленинградской областями. Срок действия документа - 2018-2020 годы.

Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Курской торгово-промышленной палатой и ТПП Санкт-Петербурга.

По итогам прошлого года товарооборот промышленных предприятий Курской области с хозяйствующими субъектами Ленинградской области составил 547 млн руб., из Курской области отправлено продукции на 208 млн руб., или 112% к уровню 2016 года.

"Курская область готова значительно увеличить объемы поставок промышленной и сельскохозяйственной продукции, продукции предприятий перерабатывающей промышленности, - сказал А.Михайлов. - Сегодняшнее подписание плана мероприятий к соглашению открывает новые возможности для взаимодействия в сферах промышленности, агропромышленного комплекса, предпринимательской деятельности, а также - образования, культуры, молодежной политики и туризма. И мы намерены сполна использовать его потенциал".

А.Михайлов пригласил делегацию Санкт-Петербурга на XVIII Курскую Коренскую ярмарку и VII Среднерусский экономический форум (СЭФ-2018), которые пройдут с 8 по 11 июня 2018 года.

Тема СЭФ-2018 "На пути к экономике знаний" станет продолжением дискуссий предыдущих форумов, посвящённых человеческому капиталу, сохранению наследия для будущих поколений, цифровой трансформации, экономической и продовольственной безопасности, межрегиональному сотрудничеству и другим вопросам.

Форум пройдёт при поддержке аппарата Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО и Торгово-промышленной палаты РФ. Партнёром администрации Курской области в подготовке к форуму традиционно выступает Информационное агентство AK&M.

Официальный сайт СЭФ-2018 http://www.sef-kursk.ru

"AK&M" от 17.04.2018
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