ФАС возбудила дело в отношении крымских компаний, обеспечивающих полуостров нефтепродуктами в розницу. Об этом говорится в сообщении антимонопольной службы.



Десять компаний: ООО "РУАНТ", ООО "Консонанс", ООО "Фирма ТЭС", ООО "Кедр", ООО "Брокерский альянс независимых трейдеров", ООО "Дартс", ООО "Топливная компания Карат", ООО "Продукт-инвест", ООО "КД-ойл" и ООО "Синергия Ойл Групп" подозреваются в нарушении антимонопольного законодательства.



По результатам анализа состояния конкурентной среды на рынках розничной реализации автомобильных бензинов и дизельного топлива в Крыму, было установлено, что нефтепродукты перепродаются между компаниями несколько раз до того, как поступают на автозаправочные станции.



При этом цепочка перепродажи товара содержит признаки согласованных действий между хозяйствующими субъектами, приводящих к ограничению конкуренции на рынке нефтепродуктов Республики Крым, а также осведомлённости каждого из участников о намерении каждого другого участника действовать определённым образом.



Кроме того, в результате этих соглашений у компаний появилась возможность влиять на условия обращения товара на рынке, в частности, оказывать существенное влияние на розничную цену реализации.





"AK&M" от 17.04.2018