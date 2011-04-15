Дайджест газеты "Ведомости" от 18 апреля 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 18 апреля 2018 года.





РОССИЙСКИЙ АЛЮМИНИЙ СТАЛ НЕВЫЕЗДНЫМ



UC Rusal резко сократит экспорт алюминия. Из-за американских санкций поставки снизятся более чем на 20% уже в апреле.



UC Rusal приостановила экспорт алюминия подвижным составом "Трансконтейнера". Таким образом, в апреле UC Rusal не поставит на экспорт около 60 000 т алюминия.



В IV квартале прошлого года компания продала 1 млн т алюминия, из которых 82% пришлось на страны дальнего зарубежья. Если исходить из этих цифр, получается, что UC Rusal снизит в апреле экспорт не менее чем на 20%.



Пока непонятно, сможет ли UC Rusal вообще продавать свой металл на внешнем рынке. Есть риск, что никто из международных контрагентов не захочет рисковать: любая сделка может быть расценена как существенная и приведет к попаданию во вторичный санкционный список.





ТАРИФ "ФУТБОЛЬНЫЙ"



Сотовые операторы предложат иностранцам специальные тарифы на время ЧМ-2018. Цена на услуги связи, скорее всего, будет выше средних затрат россиян.



Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. "Вымпелком" предложит болельщикам-иностранцам специальный пакетный тариф. Все сервисы и уведомления будут в том числе на английском языке.



Специальное предложение для болельщиков готовит и Tele2. У "Мегафона" уже есть тариф для болельщиков #Hello. Он включает 30 минут звонков по всему миру, 6 Гб интернет-трафика. В прошлом году "Мегафон" обкатал тариф на Кубке конфедераций.



А МТС пока не планирует предлагать специальных тарифов к чемпионату.



Чемпионат мира по футболу в России в 2018 г. может посетить свыше 1,5 млн болельщиков. При этом пакет стоимостью примерно 20 евро не отпугнет болельщиков из Европы - ведь средняя стоимость пакета там составляет около 30 евро.





SCHLUMBERGER ПРОБУРИТ СВОЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД



Schlumberger хочет купить 24% российской Eurasia Drilling. Эксперты считают, что теперь сделка получит разрешение антимонопольной службы.



Крупнейшая в мире нефтесервисная группа Schlumberger (зарегистрирована на Нидерландских Антильских островах, штаб-квартиры - в Хьюстоне и Париже) приблизилась к тому, чтобы купить долю в российской бурильной компании Eurasia Drilling Company (EDC). В 2015 г. первая попытка совершить сделку сорвалась , а с момента подачи второй заявки летом 2017 г. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минприроды накладывают все новые ограничения на условия покупки.



Компания отправила в ФАС новое ходатайство. "Ведомости" выяснили, что Schlumberger запросила у ФАС разрешения купить не 51%, как было раньше, а только 49% в EDC. Нефтесервисная компания планирует, кроме того, покупать эту долю не напрямую, а через совместное предприятие, в котором у Schlumberger будет 49%, а у ее пенсионного фонда - 51%.





ГЕРМАН ГРЕФ ОЦЕНИЛ САНКЦИИ



Санкции США могут стоить банкам более 5% годовой прибыли. Волатильность на рынках, спровоцированная санкциями США, может стоить российским банкам 80-100 млрд руб. Такую оценку дал президент Сбербанка Герман Греф.



Речь идет о переоценке ценных бумаг на балансах банков, объяснил "Ведомостям" главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников. Часть ценных бумаг находится в портфеле "для продажи", их переоценка может уменьшить капитал банка, часть - в портфеле "бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости", их переоценка может сократить прибыль.



Оценка потерь в 80-100 млрд руб. соответствует примерно 5,3-6,6% от ожидаемой Центробанком прибыли банков по итогам этого года (1,5 трлн руб.). Это небольшие потери для сектора.





МЫ ВОЗЛАГАЕМ БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ НА СМАРТ-ЧАСЫ



Президент компании Casio Computer Кадзухиро Касио рассказывает о перспективах смарт-часов и объясняет, что такое 2,5D-принтер.



История компании Casio Computer - это череда изобретений, их успешного коммерческого внедрения и кризисов. На волне кварцевой революции в часах - когда в начале 70-х гг. дорогие механические часы из Швейцарии оказались вытеснены дешевыми и точными кварцевыми из Японии - Casio вошла в этот бизнес; противоударные часы G-Shock стали глобальным бестcеллером и заработали Casio репутацию в часовом мире. Параллельно японская компания начала производство электронных пианино, а следом - проекторов, компактных цифровых фотокамер, сотовых телефонов... К началу XXI в. продажи Casio достигли исторического максимума - 630 млрд иен.



Но десятилетие спустя компания вновь оказалась в кризисе: продажи телефонов и компактных фотокамер сошли на нет - их вытеснили смартфоны; стагнируют бизнесы по производству музыкальных инструментов и проекторов; как следствие, годовые продажи упали практически вдвое от рекордных показателей.



В 2015 г. президентом Casio Computer вместо Кадзуо Касио стал его сын Кадзухиро - представитель второго поколения семьи изобретателей и предпринимателей.





НЕ УСТАТЬ ПО ДОРОГЕ



Работодателю приходится тратить все больше денег и времени, чтобы сотрудники приезжали в офис.



Велико ли расстояние от дома до работы - этот вопрос становится все важнее не только для топ-менеджмента, но и для работников среднего звена. Соискатели не хотят ездить до офиса больше часа, жалуются рекрутеры. Только треть согласна тратить на дорогу до офиса больше этого времени. Есть случаи, когда не помогает и увеличение зарплаты на 20%, со 100 000 до 120 000.





ТРИ СПОСОБА ПРИМЕНЕНИЯ БЛОКЧЕЙНА В БИЗНЕСЕ



Как традиционному предприятию использовать блокчейн.

Технология блокчейн получила известность главным образом благодаря криптовалюте. Однако эту технологию можно использовать и в традиционном бизнесе.



Напомню, что блокчейн - это распределенная база данных, в которую заносится информация обо всех операциях, совершенных между сторонами - участниками какого-либо процесса. Записи из реестра видны всем участникам процесса, их невозможно удалить или незаметно изменить задним числом. С помощью технологии можно избавиться от посредников в бизнесе, а значит, сократить затраты, например, на оформление контрактов, а также исключить мошенничество. Блокчейн позволяет отслеживать все процессы в реальном времени и экономить на проверках.



Само внедрение технологии относительно недорого: пилотный проект в российской компании будет стоить от одного до нескольких десятков миллионов рублей.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 18.04.2018