Дайджест газеты "Коммерсант" от 18 апреля 2018 года



КОНТРАКТ-САНКЦИЯ

"РОСКОСМОС" И "РОСАТОМ" БУДУТ ОБЯЗАНЫ СОКРАТИТЬ КОНТАКТЫ С МИРОМ



Как стало известно "Ъ", правительство поручило государственным корпорациям "Роскосмос" и "Росатом" ввести временный запрет на подписание юридически обязывающих документов с зарубежными компаниями, чьи страны ввели санкции в отношении России. Несмотря на жесткую формулировку, нововведение не отразится на ранее заключенных контрактах и соглашениях в космической сфере, но перекроет США доступ к технологиям создания шлюзовых модулей, которые американцы планировали получить в рамках создания международной окололунной станции Deep Space. Для "Росатома" потенциальный запрет на новые контракты с США или странами ЕС может оказаться весьма чувствительным.





ПРОДУКТЫ ОТФУТБОЛИВАЮТ

ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ПРОДАВЦЫ ОПАСАЮТСЯ ПРОБЛЕМ С ДОСТАВКОЙ ВО ВРЕМЯ ЧМ-2018





До старта чемпионата мира по футболу (ЧМ-2018) осталось меньше двух месяцев, а производители продуктов питания и ритейлеры до сих пор не понимают, как могут измениться схемы поставок в городах, принимающих матчи. Участники рынка обратились к региональным властям с просьбой разъяснить ситуацию, но затягивание процесса может привести к перебоям с поставками продовольствия. Ограничивать движение фур в районе стадиона планируют, в частности, власти Ростова-на-Дону, а самые жесткие меры регулирования движения грузовиков рассматривают чиновники Самары.





В НЕВЫЕЗДНОМ ДОЛГУ

ПРИСТАВЫ И ФИНАНСИСТЫ СОСЧИТАЛИ ТЕХ, КТО НЕ СМОЖЕТ ПЕРЕСЕЧЬ ГРАНИЦУ НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ





На майские праздники не смогут выехать за границу почти 2,5 млн человек, не исполняющих обязательства, наложенные судом по возврату просроченной задолженности, свидетельствуют данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Это граждане с долгами перед банками, микрофинансовыми организациями (МФО), по платежам ЖКХ, налогам, штрафам, и алиментам. По оценкам МФО, зона риска почти втрое больше - около 6,7 млн человек. Мера по ограничению выезда оказалось действенной, около половины граждан, узнав об этом, гасят долги. Однако механизм до сих пор несовершенен и не всегда работает корректно.





БЕЗРАБОТНЫХ ПОДТЯНУТ ДО МИНИМУМА

ПОСОБИЯ УВЕЛИЧАТ ОДНОВРЕМЕННО С СОКРАЩЕНИЕМ СРОКА ИХ ВЫПЛАТЫ



Пособие по безработице в РФ может вырасти до уровня прожиточного минимума, но платить его предлагается вдвое меньший, чем сейчас, срок - не более шести месяцев. Такие предложения содержатся в законопроекте, подготовленном Министерством труда. Новая инициатива ведомства может стать альтернативой идее страхования от безработицы, столкнувшейся с противодействием работодателей и части правительства.





БАКУ ВЫБИРАЕТ "ПОЛОНЕЗ"

БЕЛОРУССКИЕ РАКЕТНЫЕ СИСТЕМЫ МОГУТ ПОЯВИТЬСЯ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ УЖЕ В 2018 ГОДУ





Как стало известно "Ъ", в 2018 году Белоруссия планирует приступить к выполнению первого экспортного контракта на поставку десяти реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Полонез". Вероятным заказчиком системы называется Азербайджан: министр обороны этой страны уже посещал Белоруссию, где знакомился с технологией производства РСЗО. Источники "Ъ" говорят, что такой контракт будет негативно воспринят в Армении, но находящиеся там оперативно-тактические системы "Искандер" должны сыграть сдерживающий фактор в армяно-азербайджанских отношениях.





СОЦСЕТИ ОПЯТЬ ПРОИГРАЛИ ТЕЛЕВИЗОРУ

ГРАЖДАНЕ НАЗЫВАЮТ ЕГО САМЫМ ПОПУЛЯРНЫМ ИСТОЧНИКОМ ИНФОРМАЦИИ



Телевидение остается главным источником информации для 85% россиян, следует из опроса "Левада-центра". Регулярно теленовости смотрит 71%, а доверяют им чуть более 50% респондентов. Интернет-СМИ и социальные сети основным каналом получения новостей считают гораздо меньше граждан, хотя популярность этих источников информации растет.





КАНДИДАТСКИЙ РАЗБЕГ

СРОКИ РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОВ В МЭРЫ МОСКВЫ ПРЕДЛОЖЕНО ОТЛОЖИТЬ



Сегодня Мосгордума (МГД) в первом чтении рассмотрит законопроект мэра Москвы Сергея Собянина, продлевающий время голосования в день выборов до 22 часов. Как выяснил "Ъ", свои поправки к столичному избирательному кодексу также подготовил Мосгоризбирком (МГИК). В случае принятия они могут сильно отсрочить официальный старт кампании по выборам мэра для всех кандидатов.





СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОБИРАЕТ ДЕЛА АНАТОЛИЯ МОТЫЛЕВА

ЕГО БЫВШИЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПО "РОСКРЕДУ" АРЕСТОВАН ЗА ХИЩЕНИЯ



Как стало известно "Ъ", в Москве арестован бывший заместитель председателя правления банка "Российский кредит" Дмитрий Глазачев. Он длительное время проходил свидетелем по делу бывшего руководителя и собственника этого кредитного учреждения Анатолия Мотылева, проживающего за границей и заочно обвиняемого в хищениях. С очередного допроса в СКР господин Глазачев домой не вернулся. СКР, в свою очередь, объединил уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере, основным фигурантом которых является господин Мотылев: одно касается банка "Российский кредит", "дыра" в котором составляет более 126 млрд руб., второе - о выдаче заведомо невозвратного кредита из подконтрольного ему М-банка.





ВАШ РАЗГОВОР ПОДПИСЫВАЕТСЯ, И СТАВИТСЯ ПЕЧАТЬ

ЧАСТНОМУ ДЕТЕКТИВУ С ПОМОЩЬЮ БЫВШЕГО ПОЛИЦЕЙСКОГО СТАЛИ ДОСТУПНЫ ВСЕ ТЕЛЕФОННЫЕ ТАЙНЫ





"Ъ" стали известны подробности прецедентного уголовного дела, которое следственные органы ГСУ СКР по Москве возбудили в отношении бывшего следователя столичной полиции Олега Василенко. Он подозревается в незаконном получении у операторов сотовой связи детализаций телефонных соединений абонентов по поддельным решениям Мещанского райсуда. За нужную им информацию клиенты господина Василенко, по данным следствия, платили ему и посредникам от 45 тыс. до 100 тыс. руб. Подозреваемый оформил явку с повинной.





КАМЕРЫ ВИДЕОЗАДЕРЖАНИЯ

МЕТРО, АЭРОПОРТЫ И ВОКЗАЛЫ НАЧИНАЮТ ВНЕДРЯТЬ СИСТЕМЫ РАСПОЗНАВАНИЯ ГРАЖДАН





Власти приступили к активному развертыванию системы распознавания лиц, позволяющей задерживать граждан, находящихся в федеральном розыске. Пилотный проект запущен в московском метро, на ряде железнодорожных вокзалов и на многих стадионах. Эксперты говорят про потенциальные неудобства для рядовых граждан.





ЧЕМПИОНАТ БЕЗ ХИМИИ

НА ФУТБОЛЬНЫЕ МАТЧИ ЧМ-2018 ЯДЫ НЕ ПРОШЛИ



Вслед за портовой отраслью к потерям из-за чемпионата мира по футболу (ЧМ-2018) начали готовиться железные дороги и грузоотправители. Как выяснил "Ъ", в ближайшее время будет опубликован список опасных грузов, которые поедут в обход городов, где проводятся матчи. Среди таких грузов - фосфор, аммиак, пропан-бутан, сжиженные газы, цианиды, ракетное топливо и прочие химические вещества повышенной опасности. Компаниям придется перекраивать логистику, договариваться с клиентами или останавливать предприятия, считают источники "Ъ". Наибольшую проблему, по мнению экспертов, представляет собой обход Екатеринбурга - практически безальтернативного хаба, через который идет сообщение между востоком и западом России.





КРЫМСКИЕ СТРОЙКИ РАЗМОРОЗИЛИСЬ

РЫНОК ЖИЛЬЯ НА ПОЛУОСТРОВЕ МОЖЕТ ВЫРАСТИ ВДВОЕ



Возвращение на первичный рынок недвижимости Крыма проектов, замороженных после присоединения полуострова к России, в 2018 году может увеличить объем предложения жилья в регионе почти в два раза. Но этого будет недостаточно: уже в 2019 году регион ждет нехватка качественных объектов на фоне резкого роста спроса на бюджетную недвижимость.





АВИАКОМПАНИИ ЗАДЕРЖАЛИСЬ В РОСГИДРОМЕТЕ

ФАС ТОРМОЗИТ ВВЕДЕНИЕ НОВОЙ СХЕМЫ ОПЛАТЫ МЕТЕОУСЛУГ



Как выяснил "Ъ", авиаторам все сложнее получать предполетную метеоинформацию. Росгидромет, Росавиация и ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения" (ГК по ОрВД) так и не оформили новую схему оплаты этих услуг. Предполагалось, что они войдут в аэронавигационный сбор ФГУП, но авиаторы все еще получают счета от Росгидромета и жалуются на неразбериху. По данным "Ъ", проблема возникла на уровне ФАС, которая не согласовывает новые сборы за метеоуслуги в размере 3,4 млрд руб. в год, считая сумму завышенной. Но и ГК по ОрВД, и эксперты уверены, что рост сборов неизбежен в любом случае.





ТУРБИНУ ПОЛОЖИЛИ НА ЛОПАТКИ

РОССИЙСКАЯ АЛЬТЕРНАТИВА ПРОДУКЦИИ SIEMENS РАЗРУШИЛАСЬ НА ИСПЫТАНИЯХ





Попытка консорциума "Роснано", "Ростеха" и "Интер РАО" создать первую в РФ газовую турбину большой мощности пока не увенчалась успехом: образец турбины ГТД-110М на испытаниях разрушился. Решение проблемы затянет проект еще минимум на год, считают источники "Ъ", но решение, ставить на стенд новый образец или пересобрать аварийную машину, еще не принято. Не определено и кто будет дофинансировать проект: источники "Ъ" считают, что инвестировать опять должна "Роснано", но "Силовые машины" Алексея Мордашова, ведущие переговоры о вхождении в проект, уже просили средства у правительства.





"АЛИСА" РАЗГОВОРИТ ХОЛОДИЛЬНИК

"ЯНДЕКС" ВНЕДРИТ ГОЛОСОВОГО ПОМОЩНИКА В БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ



"Яндекс" первым на российском рынке готовится запустить голосовое управление бытовой техникой и электроникой. Компания ведет переговоры с производителями устройств о встраивании в них персонального ассистента "Алиса" с помощью специальной платы Yandex.iO. Предполагается, что она позволит технике отвечать на вопросы и поддерживать разговор, а также интегрирует ее с приложениями и веб-сервисами.





HANCOM ЗАЕХАЛА В ОФИС

КОРЕЙСКАЯ КОМПАНИЯ НАРАСТИЛА ПРОДАЖИ СОФТА В РОССИИ



Доля корейского производителя офисного софта Hancom, вышедшего на российский розничный рынок в 2017 году, по итогам года достигла 10%, отчитался его продавец, ритейлер "М.Видео". По его данным, это привело к сокращению доли Microsoft в этом сегменте с 96% до 89%. Но продажи последней тоже активно росли, на 40%, тогда как альтернативный софт мог привлечь тех, кто ранее пользовался пиратскими офисными пакетами.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 18.04.2018