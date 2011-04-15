Advent начала переговоры о покупке Zentiva за 1.9 млрд евро

Компания Advent International начала эксклюзивные переговоры о приобретении европейского подразделения Zentiva по производству дженериков компании Sanofi. Об этом говорится в сообщении компаний.



Сумма сделки составит 1.9 млрд евро. Предложение со стороны Advent является твёрдым, обязательным и полностью финансируемым.



Компания Advent - глобальный инвестор более чем с 25-летним опытом инвестирования в здравоохранение. Опираясь на большой опыт корпоративных процедур выделения бизнеса, Advent в сотрудничестве с Sanofi сформирует новый независимый бизнес.



"Zentiva - отлаженный бизнес с талантливой командой, который продемонстрировал хороший потенциал к росту. По итогам всестороннего рассмотрения стратегических возможностей развития нашего европейского подразделения по производству дженериков мы пришли к выводу, что передача этого бизнеса Advent является наилучшим вариантом обеспечения долговременного успешного развития" - отметил генеральный директор Sanofi Оливье Брандикур.



Закрытие сделки ожидается в конце 2018 года после доработки окончательных соглашений, реализации соответствующих социальных обязательств и получения одобрения контролирующих органов.













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