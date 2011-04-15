Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

18/04/2018
10:10

Повтор! В.Вексельберг из-за санкций не смог продать компанию "Золото Камчатки"

Российский производитель золота GV Gold ("Высочайший") не будет приобретать "Золото Камчатки" у попавших под санкции США "Реновы" и её бенефициара Виктора Вексельберга, сообщает Евразия Daily.

GV Gold готовится с IPO на Мосбирже, поэтому сделка с так называемым "токсичным активом" ей невыгодна.

Исходно заявленная стоимость "Золота Камчатки" составляла $500 млн, однако предварительное соглашение сторон о продаже актива было необязательным. В феврале 2018 года ФАС одобрила сделку.

Ренова давно искала покупателя на свою золотодобывающую компанию. Ещё в 2010 году В.Вексельберг рассказывал, что рассматривает возможность проведения IPO "Золота Камчатки" на Гонконгской бирже. А уже в 2017 году обсуждалась возможность слияния "Золота Камчатки" с Petropavlovsk (Ренова является его крупнейшим акционером) или с Highland Gold (подконтрольна Роману Абрамовичу, Александру Абрамову и Александру Фролову).

GV Gold (ПАО "Высочайший") - входит в топ-10 ведущих золотодобывающих предприятий России. По итогам 2016 года компанией произведено 5.1 т (164 тыс. унций) золота. Запасы GV Gold составляют 10.4 млн унций золота. Выручка компании в 2016 году составила 13.6 млрд руб., чистая прибыль - 6.4 млрд руб.

"Золото Камчатки" входит в ГК "Ренова" Виктора Вексельберга. Компания владеет девятью лицензиями на Камчатке. В 2016 году она добыла 180 тыс. унций золота. Её финансовые показатели и уровень долга неизвестны. Но в октябре гендиректор компании Алексей Голубенко рассказывал, что инвестиции в начало разработки Аметистового месторождения в 2015 году составили 14-16 млрд руб. В такую же сумму он оценивал затраты на запуск месторождения Кумроч, где летом текущего года начались геологоразведочные работы. По словам А.Голубенко, это средства акционеров и заёмное финансирование.




"AK&M" от 17.04.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100