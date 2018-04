Газпром в 2017 году построил и реконструировал 23 газозаправочных объекта

Совет директоров ПАО "Газпром" рассмотрел информацию о проводимой компанией работе по развитию российского рынка газомоторного топлива, а также о готовности газозаправочной инфраструктуры для транспортного обеспечения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России. Об этом говорится в сообщении Газпрома.



Отмечено, что Газпром ведёт системную работу по развитию в стране газозаправочной сети. Компания строит новые автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС), площадки для передвижных автогазозаправщиков, устанавливает модули по заправке автомобилей сжатым природным газом на АЗС. Также проводится реконструкция действующих объектов газомоторной инфраструктуры.



Особенно активно эта работа ведётся в Москве, Санкт-Петербурге, Республиках Башкортостан и Татарстан, Алтайском, Краснодарском, Пермском, Ставропольском краях, Волгоградской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Самарской, Свердловской и Томской областях.



В 2017 году Газпром построил и реконструировал 23 газозаправочных объекта. Объём реализации топлива по сравнению с 2016 годом вырос на 9.5% — с 480 млн куб. м до 526 млн куб. м.



В 2018 году компания продолжает работу по строительству новых АГНКС, в том числе для заправки автотранспорта, который будет обслуживать чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России. В городах-организаторах чемпионата (Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Калининград, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск, Сочи) будет задействовано 47 станций. В 2017 году к 36 действующим АГНКС добавились четыре новые станции. Ещё семь будут введены в эксплуатацию к началу чемпионата.



Правлению поручено продолжить работу по развитию рынка газомоторного топлива в Российской Федерации и подготовке газозаправочной инфраструктуры, необходимой для транспортного обеспечения участников и гостей чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома в 2017 году по РСБУ сократилась в 4.1 раза до 100.3 млрд руб. Выручка компании за 2017 год выросла на 9.6% до 4.313 трлн руб. с 3.934 трлн руб.



"AK&M" от 18.04.2018