"Домодедово" внедрит в систему безопасности автоматизированное распознавание лиц

ООО "Международный аэропорт "Домодедово" завершило пилотное тестирование системы автоматизированного распознавания лиц. Как сообщает пресс-служба компании, по результатам испытания точность идентификации составила более 90%.



Система была установлена на одной из входных групп аэровокзала. Для тестирования была создана специальная база фотографий сотрудников аэропорта. Система анализировала с помощью видеокамер данные реального пассажиропотока и идентифицировала в кадре лица из базы данных, а также осуществляла анализ архивных видеозаписей.



Предполагается, что внедряемая технология распознавания будет использоваться как службой безопасности аэропорта, так и правоохранительными органами.



В рамках пилотного проекта одно из решений было предоставлено группой компаний "ХайТэк". При тестировании использовалась технология AnyVision, принятая за основу при разработке российской системы распознавания лиц "Видеотэк".



"Проект направлен на технологическое развитие системы безопасности аэропорта. Мы рассчитываем использовать профессиональный опыт и компетенции подрядчиков, которые развивают технологии распознавания лиц на российском рынке. В рамках процедуры выбора поставщика будет проведен конкурс", - рассказал управляющий директор Domodedovo IT Services (единый провайдер IT-сервисов) аэропорта Денис Ярыгин.



ООО "Международный аэропорт "Домодедово" (ИНН 5009097148) - крупнейший аэропорт России. Доля его пассажиропотока от общего объёма в Москве составляет 46%. Из "Домодедово" выполняют полёты 83 авиакомпании по 239 направлению по всему миру, 84 из которых уникальны для московского региона. Среди партнёров - 40 зарубежных авиакомпаний, 27 российских и 16 авиаперевозчиков стран СНГ.



Пассажиропоток аэропорта "Домодедово" в 2017 году вырос на 7.6% по сравнению с 2016 годом, составив 30.7 млн, а в январе-феврале 2018 года снизился на 1.8% до 3.84 млн с 3.91 млн за аналогичный период 2017 года.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистый убыток ООО "Международный аэропорт "Домодедово" по РСБУ в 2016 году составил 50.615 млн руб. против прибыли в 66.247 млн руб. годом ранее. Выручка выросла на 10.7% до 4.404 млрд руб. с 3.979 млрд руб., убыток от продаж составил 10.07 млн руб. против прибыли в 335.874 млн руб. за 2015 год, убыток до налогообложения - 46.006 млн руб. против прибыли в 46.929 млн руб.



"AK&M" от 18.04.2018