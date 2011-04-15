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18/04/2018
14:25

Schlumberger хочет купить 24% российской EDC

Крупнейшая в мире нефтесервисная группа Schlumberger приблизилась к тому, чтобы купить долю в российской бурильной компании Eurasia Drilling Company (EDC). Об этом сообщает газета "Ведомости".

В 2015 году первая попытка совершить сделку сорвалась, а с момента подачи второй заявки летом 2017 году ФАС и Минприроды накладывают все новые ограничения на условия покупки.

В феврале 2018 году Schlumberger отправила в ФАС очередное ходатайство о покупке 24-процентной доли в EDC, но какую именно компания предлагала сделку, было не известно.

Schlumberger в прошлом году планировала приобрести 51% акций EDC, а консорциум РФПИ с китайскими и ближневосточными фондами – 16.1%. Но при обсуждении сделки со Schlumberger ФАС выдвинула условие, что в случае введения новых санкций США против российского нефтегазового сектора компания передаст пакет EDC в оперативное управление или продаст российской структуре. Schlumberger согласилась на это условие и начала прорабатывать с ФАС юридические аспекты передачи контроля.

Eurasia Drilling Company Ltd. - крупнейшая независимая буровая компания России, занимающаяся строительством и ремонтом нефтяных и газовых скважин на лицензионных участках ПАО "ЛУКОЙЛ", ПАО НК "Роснефть", ПАО "Газпром нефть", ТНК-ВР. Акции Eurasia Drilling Company котируются на Лондонской фондовой бирже. Основной актив Eurasia Drilling Company - ООО "Буровая компания "Евразия".

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