Санкции против РУСАЛа могут скорректировать прогноз по производству Rio Tinto

Американские санкции против РУСАЛа могут повлиять на объём производства горнодобывающей компании Rio Tinto в 2018 году. О возможности пересмотра производственных прогнозов по бокситам, глинозему и алюминию сообщает "Коммерсант".



Текущий прогноз компании по производству бокситов на 2018 год — 49-51 млн т, глинозема — 8-8.2 млн т, по выпуску алюминия — 3.5-3.7 млн т.



В апреле Rio Tinto на фоне санкций объявила о пересмотре взаимодействия в рамках договорённостей с РУСАЛом. К ним относятся совместное владение компанией Queensland Alumina Ltd в Австралии, соглашения о поставках бокситов для завода РУСАЛа в Ирландии и контракты, предусматривающие куплю-продажу товара, который ещё не произведён, на добычу алюминия для плавильных заводов Rio Tinto во Франции и Исландии. Компания также объявила форс-мажор по некоторым контрактам с РУСАЛом.



Минфин США 6 апреля ввёл санкции против 24 россиян и 15 связанных с ними компаний. В "чёрный список" попали основные активы Олега Дерипаски – UC Rusal, En+ и некоторые другие компании. Американские юридические и физические лица обязаны прекратить коммерческие отношения с включенными в санкционный список компаниями. Это касается как деловых отношений, так и работы американцев в этих компаниях, а также владения их акциями и облигациями.



ОК "РУСАЛ" является вертикально-интегрированным холдингом, одним из крупнейших производителей алюминия и глинозёма в мире. Компания создана в марте 2007 года в результате объединения РУСАЛа и СУАЛа с глинозёмными активами швейцарской Glencore.



РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах. Компания реализует свою продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Корее.



Чистая прибыль РУСАЛа по МСФО в январе-сентябре 2017 года выросла на 46.4% до $782 млн. Выручка компании выросла на 21.3% до $7.224 млрд с $5. 956 млрд. Скорректированная EBITDA компании возросла на 42.4% до $1.534 млрд.





"AK&M" от 18.04.2018