НОВАТЭК выкупил на открытом рынке 120 тыс. акций

ПАО "НОВАТЭК" 17 апреля 2018 года выкупило на открытом рынке 120 тыс. своих акций, в том числе в форме глобальных депозитарных расписок. Акции были выкуплены в рамках программы выкупа ценных бумаг компании, говорится в сообщении НОВАТЭКа.



Напомним, что 7 июня 2012 года совет директоров НОВАТЭКа одобрил программу выкупа обыкновенных акций и/или глобальных депозитарных расписок (GDR) на общую сумму до $600 млн сроком действия один год. Впоследствии срок действия программы был продлён.



НОВАТЭК (ИНН 6316031581) - второй после Газпрома производитель природного газа в РФ. В 2017 году компания увеличила объём реализации газа на 0.5% до 65 млрд куб. м.



Чистая прибыль ПАО "НОВАТЭК" по МСФО в 2017 году уменьшилась на 39.3% до 156.4 млрд руб. Выручка от реализации составила 583.2 млрд руб., а нормализованный показатель EBITDA с учётом доли в EBITDA совместных предприятий составил 256.5 млрд руб.





"AK&M" от 18.04.2018