В.Путин поручил исключить необоснованную блокировку банковских счетов

Президент Владимир Путин поручил исключить необоснованную блокировку банковских счетов. Соответствующее поручение главы государства опубликовано на сайте Кремля.



"Правительству РФ совместно с ЦБ РФ обеспечить внесение изменений в законодательство РФ, направленных на исключение необоснованной блокировки кредитными организациями банковских счетов юридических и физических лиц; конкретизацию порядка и оснований принятия решений о блокировке счетов кредитными организациями физических и юридических лиц", - говорится в документе.



Срок исполнения поручения - до 1 сентября 2018 года. Ответственными за выполнение поручения указаны Д.Медведев и Э.Набиуллина.



Владимир Путин 7 марта встречался с женщинами-предпринимателями. В ходе встречи бизнес-леди пожаловались на то, что банки блокируют расчётные счета неожиданно и без объяснения причин. Это мешает вовремя исполнять контракты, платить поставщикам, выдавать зарплату сотрудникам.





"AK&M" от 18.04.2018