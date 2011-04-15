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18/04/2018
14:50

В.Путин поручил исключить необоснованную блокировку банковских счетов

Президент Владимир Путин поручил исключить необоснованную блокировку банковских счетов. Соответствующее поручение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

"Правительству РФ совместно с ЦБ РФ обеспечить внесение изменений в законодательство РФ, направленных на исключение необоснованной блокировки кредитными организациями банковских счетов юридических и физических лиц; конкретизацию порядка и оснований принятия решений о блокировке счетов кредитными организациями физических и юридических лиц", - говорится в документе.

Срок исполнения поручения - до 1 сентября 2018 года. Ответственными за выполнение поручения указаны Д.Медведев и Э.Набиуллина.

Владимир Путин 7 марта встречался с женщинами-предпринимателями. В ходе встречи бизнес-леди пожаловались на то, что банки блокируют расчётные счета неожиданно и без объяснения причин. Это мешает вовремя исполнять контракты, платить поставщикам, выдавать зарплату сотрудникам.


"AK&M" от 18.04.2018
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