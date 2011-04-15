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18/04/2018
15:16

АСВ выплатило вкладчикам АктивКапитал Банка 19 млрд руб.

АСВ за неделю с 11 апреля по 18 апреля выплатило вкладчикам АктивКапитал Банка 19 млрд руб., говорится в сообщении АСВ.

"За первую неделю выплат 21.7 тыс. вкладчикам банка выплачено 19 млрд руб., или 83% страховой ответственности Агентства", - сообщает АСВ.

Выплата страхового возмещения вкладчикам банка производится через Сбербанк и Банк ВТБ, действующие от имени Агентства и за его счёт в качестве банков-агентов. Страховое возмещение выплачивается в 11 субъектах Российской Федерации.

Каждый из банков-агентов уполномочен проводить выплату только определённой группе вкладчиков АО "АК Банк". Группы вкладчиков сформированы в зависимости от места жительства вкладчика и начальной буквы фамилии вкладчика.

По данным АСВ, за выплатой страхового возмещения на сумму около 22.9 млрд руб. могут обратиться порядка 30.7 тыс. вкладчиков, в том числе около 260 вкладчиков, имеющих счета (вклады) для предпринимательской деятельности, на сумму около 23.5 млн руб.

ЦБ РФ отозвал лицензии на осуществление банковских операций у "АК Банка" 29 марта 2018 года. По величине активов на 01.03.2018 кредитная организация занимала 117 место в банковской системе Российской Федерации.

"AK&M" от 18.04.2018
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