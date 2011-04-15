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18/04/2018
16:06

Инфляция в РФ с 10 по 16 апреля составила 0.1%, с начала года - 1%

Инфляция в РФ с 10 по 16 апреля составила 0.1%, с начала года - 1%. Об этом говорится в сообщении Роcстата.

За прошедшую неделю цены на сахар-песок выросли на 0.9%, свинину - на 0.6%, пшено, муку и маргарин - на 0.2-0.3%. Одновременно крупа гречневая подешевела на 0.7%, молоко пастеризованное - на 0.2%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0.6%, в том числе на картофель, капусту белокочанную, морковь, помидоры - 1.4-3.6%, лук и яблоки - 0.8%. В то же время огурцы стали дешевле на 4.5%.

Цены на бензин выросли на 0.4%, дизельное топливо - на 0.5%.

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