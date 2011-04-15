Оборот розничной торговли в России в марте вырос на 2% до 2.461 трлн руб.

Оборот розничной торговли в России в марте 2018 года вырос на 2% в годовом выражении и составил 2.461 трлн руб. Об этом сообщает Росстат.



В марте оборот розничной торговли на 94.3% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 5.7% (в марте 2017 года - 93.9% и 6.1% соответственно). В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 48.7%, непродовольственных товаров - 51.3%.



За январь-март показатель розничной торговли в России вырос на 2.2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года до 7.047 трлн руб.



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