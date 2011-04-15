Россию не отключат от системы SWIFT из-за санкций, заявил гендиректор SWIFT Г.Лейбрандт

Россию не отключат от системы передачи финансовых сообщений SWIFT из-за санкций, заявил гендиректор SWIFT Готфрид Лейбрандт на общем собрании Российской национальной ассоциации "Свифт" ("Россвифт") и бизнес-форуме SWIFT в Москве. Об этом сообщает "Вести".



Г.Лейбрандт подчеркнул, что SWIFT является нейтральной организацией.



SWIFT - международная межбанковская система передачи финансовых сведений и совершения платежей. К системе подключены свыше 11 тыс. финансовых институтов почти 200 стран.



Возможность отключения России от SWIFT обсуждают с 2014 года, когда Запад ввёл первые антироссийские санкции в связи с обстановкой на Украине. Европарламент принял тогда резолюцию, в которой, в частности, призвал исключить Россию из системы международных расчётов SWIFT.



Однако в SWIFT подобные рекомендации сочли нарушающими права клиентов и наносящими ущерб компании.





"AK&M" от 18.04.2018