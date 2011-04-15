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18/04/2018
17:50

Россия не будет запрещать поставки титана для американского Boeing

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что Россия не намерена запрещать поставки российского титана для американского концерна Boeing в США в ответ на антироссийские санкции. Об этом сообщает газета "Коммерсант".

Д.Мантуров отметил, что принимать решения, "которые в первую очередь отрицательно отразятся на наших предприятиях", Россия не будет. "Мы исходим из того, что не будем уподобляться таким решениям. Поскольку это отразится в первую очередь на отгрузке продукции компании "ВСМПО-Ависма" и совместного российско-американского предприятия, которое размещено в "Титановой долине" в Свердловской области", — приводит его слова ТАСС.

Ранее в Госдуму был внесён законопроект, дающий Правительству возможность ввести запрет или ограничения на импорт алкоголя, табака и ряда лекарств из США и стран, поддерживающих санкции. Депутаты планируют рассмотреть документ 15 мая после обсуждения с экспертами.

"AK&M" от 18.04.2018
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