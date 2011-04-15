Дайджест газеты "Ведомости" от 19 апреля 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 19 апреля 2018 года.





ЭЛИТНАЯ МИГРАЦИЯ



Каждый третий владелец элитной недвижимости рассчитывает продать жилье с целью уехать из России. За последние годы их число увеличилось в разы.



Количество желающих продать элитное жилье в Москве с 2014 г. выросло втрое, следует из отчета агентства Kalinka Realty, работающего только с такой недвижимостью. Если четыре года назад компания зафиксировала 334 звонка потенциальных продавцов, то в 2017 г. их стало уже 1038.



Рост предложения на вторичном рынке элитной недвижимости отмечают и другие участники рынка. Количество элитных квартир, выставленных на продажу, увеличилось примерно на 30% с конца 2014 г., говорит управляющий партнер Savills в России Дмитрий Халин. По данным ЦИАНа, средний объем предложения среди элитных квартир также вырос: с 987 объектов на конец 2014 г. до 2183 - на конец 2017 г. и 3075 - на 31 марта 2018 г. Ведущий аналитик ЦИАНа Александр Пыпин объясняет это увеличением сроков продажи квартир, затовариванием и снижением спроса на элитное жилье.





ВЫЙТИ ИЗ БИЗНЕСА. ДЕШЕВО



Законопроект, который депутаты написали для улучшения бизнес-среды, поможет тем, кто попал под санкции и хочет выйти из активов.



Законопроект, предлагающий снизить налоговые расходы компаний и их инвесторов при ликвидации компаний или выхода из них, в Госдуму внесли депутаты во главе с председателем комитета Госдумы по бюджету и налогам Андреем Макаровым. Документ учитывает предложения российского бизнеса и участников парламентских слушаний, которые прошли в 2017 г.



Ключевое из предложений - признать доходы, которые бизнес получил при ликвидации или при выходе из компании, дивидендами.





У METRO ЧЕМ МЕНЬШЕ, ТЕМ ДОРОЖЕ



Metro Cash & Carry вспомнила, что она сеть мелкооптовых центров, и, чтобы вернуть клиентов, будет давать скидки за размер покупки.



Российское подразделение немецкой торговой компании Metro Cash & Carry решило с 19 апреля снизить цены для оптовых клиентов, рассказал "Ведомостям" представитель компании. Почти на 30% ассортимента Metro введет три уровня цены: для оптовых закупок (например, от шести бутылок воды), мелкого опта (от трех бутылок) и для штучных покупок. Таким образом, цена будет напрямую зависеть от количества покупаемого товара: как утверждает представитель Metro, скидка может достигать 48%, а средняя составит около 30%.



Это коснется товаров, которые чаще всего покупают владельцы ресторанов, кафе, магазинов у дома, говорит представитель Metro: безалкогольные напитки, бакалея, выпечка, замороженные продукты, сыры и деликатесы, молочная продукция, моющие средства и др. "В будущем рассмотрим решение масштабировать условия на остальной ассортимент", - добавил он.





ELVIS ЗАРАБОТАЛ НА СВОИХ ДВОЙНИКАХ



Трейдер Элвис Марламов, чьи действия копировали около 2000 человек, использовал это, чтобы торговать с секретного счета, выяснил ЦБ: по его данным, инсайдер заработал 8 млн руб.



Центробанк, похоже, не зря беспокоился из-за так называемого автоследования, позволяющего автоматически копировать действия выбранного управляющего. Один из них - известный трейдер и бывший сотрудник "Финама" Элвис Марламов оказался в центре расследования об инсайдерской торговле, объявил вчера ЦБ. Он клиент "Финама" и автор шести стратегий, которым следовали 2000 подписчиков, открывшие 4000 счетов, указал регулятор. На этом и строилась схема инсайдерской торговли Марламова, следует из слов директора департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерия Ляха.





КТО ЖДЕТ ПРОТЕСТОВ



"Левада-центр" опубликовал результаты мартовского опроса, согласно которым произошло снижение протестного потенциала общества.



Стала меньше доля ожидающих, что в их городе, районе возможны массовые выступления с протестом против снижения уровня жизни и доля готовых принять участие в таких выступлениях. Аналогично снизилась доля опрошенных, которые считают вероятными протестные выступления с политическими требованиями, и доля готовых принять в них личное участие.



Интересно, что самые высокие ожидания протестов в том числе у руководящих работников.





КОГДА СТЕНЫ НЕ ЗАЩИЩАЮТ



Большая часть насилия в России совершается дома - в жилых помещениях, говоря официальным языком.



В 2013-2014 гг., как показывают данные первичного учета МВД, которые проанализировал Институт проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге, более 80% насильственных преступлений совершалось в домах и квартирах. И это только те преступления, которые были официально зарегистрированы полицией.



Среди них, например, почти 20% - это убийства и другие действия, повлекшие смерть или причинение тяжкого вреда здоровью (то есть такие, которые трудно скрыть от учета).



Почему так много насилия происходит дома? Насколько это типичная ситуация для других стран?





"ВО МНОГИХ СЕМЕЙНЫХ КОМПАНИЯХ УХОД ПАТРИАРХА - ТАБУ"



Через месяц 6-е поколение Ротшильдов уступит власть 7-му. 37-летний Александр Ги Франсеско де Ротшильд сменяет 75-летнего патриарха Давида Рене.



В 2010 г. Ротшильды впервые отказались от 200-летней традиции. Патриарх клана Давид Рене доверил управление инвестиционным банком NM Rothschild не сыну Александру, как все ожидали, а человеку не из родни. Правда, и не со стороны - к тому моменту Найджел Хиггинс трудился на семью уже четверть века.



Но передавать контроль над всей империей в чужие руки Ротшильды не готовы. Хиггинс сейчас управляющий партнер холдинговой компании Rothschild & Co (в нее входит NM Rothschild и другие активы, см. справку). А его новым боссом, как было официально объявлено во вторник (ДЛЯ ВЕРСИИ НА САЙТ - "ВЧЕРА"), с 17 мая станет единственный сын из четырех детей 75-летнего Давида Рене - 37-летний Александр Ги Франсеско де Ротшильд. Шестое поколение Ротшильдов отдает седьмому поколению бразды правления.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 19.04.2018