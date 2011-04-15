Дайджест газеты "Коммерсант" от 19 апреля 2018 года



РАЗМЕЩЕНИЕ СО СМЕЩЕНИЕМ

"ЧЕРКИЗОВО" И HEADHUNTER МОГУТ ОТЛОЖИТЬ ВЫХОД НА БИРЖУ



Новый виток санкций США может вынудить российские компании перенести публичные размещения акций. Под вопросом уже оказалось назначенное на май SPO агрохолдинга "Черкизово" на Московской бирже и IPO рекрутингового сервиса HeadHunter, которое должно было состояться в Нью-Йорке. Инвесторов отпугивает непредсказуемость геополитической ситуации и невозможность прогнозировать, какие компании подпадут под новые санкции.





БАНКИРУ ДАЛИ СКИДКУ

БАСМАННЫЙ РАЙСУД РЕШИЛ, ЧТО БЫВШЕМУ ГЛАВЕ АЙМАНИБАНКА НЕЧЕГО ДЕЛАТЬ В СИЗО





Как стало известно "Ъ", отсидев пять месяцев в СИЗО, домой вернулся бывший и. о. предправления обанкротившегося Айманибанка Игорь Волчихин, обвиняемый СКР в особо крупной растрате. АСВ пытается взыскать с банкира долги через суд, признавая при этом, что ранее выявленная агентством недостача в банке составляет не 9,3 млрд руб., а всего 800 млн.





SWIFT ПРОТИВ БЛОКЧЕЙН-СТАРТАПА

РОССИЙСКИМ БАНКАМ ПРЕДЛАГАЮТ НОВУЮ СИСТЕМУ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ



SWIFT хочет привлечь российские банки к своему новому проекту - глобальной платежной инициативе (GPI). Это техническое решение, которое позволит сделать платежи более быстрыми и прозрачными. Фактически это ответ на развитие крупнейшими зарубежными банками альтернативного блокчейн-стартапа Ripple. Впрочем, российские банки не спешат присоединяться ни к одному из этих проектов. Стартап отпугивает их несоответствием российским законам и отсутствием внятного будущего, а GPI - дороговизной доработки IT-систем и отсутствием значительного объема международных платежей.





ФУТБОЛ ДОКАТИЛСЯ ДО РУБЛЕВКИ

ОБЕСПЕЧЕННЫЕ БОЛЕЛЬЩИКИ ХОТЯТ ПРОЖИТЬ ЧМ-2018 С РАЗМАХОМ



Стартующий в России почти через два месяца чемпионат мира по футболу (ЧМ-2018) вызвал интерес у богатой публики. Так, болельщики с Ближнего Востока, из ряда стран СНГ и обеспеченных российских регионов намерены арендовать самые дорогие особняки на Рублевке и Новой Риге. Но владельцы такой недвижимости опасаются сдавать свою жилплощадь на короткое время, поэтому повышают цены в два-три раза. Сейчас ставки аренды на весь период первенства могут достигать $150 тыс.





НАД БАНКАМИ НАВИСЛА НОВАЯ КИБЕРУГРОЗА

ТРОЯН DIMNIE ПЕРЕКЛЮЧИЛСЯ НА КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ



Затишье в сфере атак на банки закончилось - не прошло и месяца с момента, когда был обезврежен глава успешно атаковавшей кредитные организации группировки Cobalt, как появилась новая угроза. Банки стали получать рассылки с трояном, который ранее злоумышленники использовали лишь для атак на их клиентов, но после ухода группировки Cobalt переформатировали его и для атак на банки. Несмотря на то что хищений нет, ЦБ указывает на массовость атак и высокие риски.





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"AK&M" от 19.04.2018