Повтор! Чистая прибыль РЖД за 2017 год по МСФО увеличилась в 13.57 раза до 139.704 млрд руб.

Чистая прибыль ОАО "Российские железные дороги" за 2017 год по МСФО увеличилась в 13.57 раза до 139.704 млрд руб. с 10.294 млрд руб. годом ранее. Об этом говорится в отчёте компании.



Выручка выросла на 5.55% до 2.252 трлн руб. с 2.133 трлн руб., операционная прибыль (с учётом госсубсидий) - в 2.66 раза до 250.602 млрд руб. с 94.099 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 5.56 раза до 192.747 млрд руб. с 34.695 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 11.8% до 496 млрд руб. с 443 млрд руб., рентабельность по EBITDA - до 24.7% с 23.6%.



Существенный рост прибыли РЖД вызван как улучшением результатов операционной деятельности, так и снижением отрицательного эффекта от обесценения основных средств по итогам года. Существенное снижение убытков от обесценения основных средств в 2017 году связано со стабилизацией долгосрочных прогнозов деятельности холдинга, в том числе принятием правительством РФ решения о введении долгосрочной тарифной политики РЖД до 2025 года.



Наибольший рост в отчётном периоде показали доходы от грузовых перевозок и предоставления доступа к инфраструктуре холдинга - на 9.5%, что обусловлено увеличением грузооборота на 6%, а также индексацией тарифов. Доходы от предоставления логистических услуг группы Gefco выросли на 5.1% до 4.442 млрд евро.



Доходы от пассажирских перевозок увеличились на 9% за счёт индексации тарифов, а также существенного роста числа отправленных пассажиров.



Объём капитальных вложений холдинга в 2017 году достиг 528.7 млрд руб. по сравнению с 450.9 млрд руб. годом ранее. По итогам года компания реконструировала 2.5 тыс. км железнодорожных путей, построила 131 км новых и вторых путей.



Несмотря на значительное увеличение инвестпрограммы и объёма долговой нагрузки по холдингу (с 942 млрд руб. до 1.1 трлн руб.), соотношение чистого долга к EBITDA на 31 декабря 2017 года составило 1.97х, что практически соответствует аналогичному показателю 2016 года (1.94х).



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании, владеющей железнодорожной сетью протяжённостью 85.5 тыс. км, принадлежат государству. Уставный капитал РЖД составляет 2.212 трлн руб.



Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2017 года по МСФО выросла на 18.89% до 53.323 млрд руб. с 44.851 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась на 4.05% до 1.082 трлн руб. с 1.04 трлн руб., операционная прибыль (с учётом субсидий) - на 34.77% до 118.089 млрд руб. с 87.62 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 17.22% до 77.713 млрд руб. с 66.299 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 11.2% до 245 млрд руб. с 220 млрд руб., рентабельность по EBITDA - до 25.4% с 24.5%.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль РЖД за 2017 год по РСБУ увеличилась в 2.69 раза до 17.5 млрд руб. с 6.5 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 7.61% до 1.698 трлн руб. с 1.577 трлн руб., прибыль от продаж - на 19.48% до 139.999 млрд руб. со 117.173 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 20.19% до 52.426 млрд руб. с 43.621 млрд руб.



"AK&M" от 18.04.2018