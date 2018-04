Газпром и Saudi Aramco создадут совместный координационный комитет. Об этом говорится в сообщении Газпрома по итогам встречи в Саудовской Аравии председателя правления Алексея Миллера с министром энергетики Халидом Абдель Азизом аль-Фалихом и с президентом Saudi Arabian Oil Company Амином Бен Хасаном Нассером.



На переговорах была дана положительная оценка перспектив взаимодействия в газовой сфере.



В рамках визита состоялось подписание дополнения к меморандуму о взаимопонимании между Газпромом и Saudi Aramco. Дополнение направлено на расширение возможных сфер сотрудничества компаний. Согласно документу, стороны создадут совместный координационный комитет для реализации меморандума.



Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) — государственная компания Королевства Саудовская Аравия, специализирующаяся на разведке, добыче, переработке, распределении, транспортировке и сбыте углеводородов.



В октябре 2017 года Газпром и Saudi Arabian Oil Company подписали меморандум о взаимопонимании в области международного газового сотрудничества. Документ отражает намерение сторон изучить перспективы сотрудничества по всей цепочке создания стоимости от разведки, добычи, транспортировки и хранения газа до проектов в области СПГ.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома в 2017 году по РСБУ сократилась в 4.1 раза до 100.3 млрд руб. Выручка компании за 2017 год выросла на 9.6% до 4.313 трлн руб. с 3.934 трлн руб.



"AK&M" от 19.04.2018