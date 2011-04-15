Доля в обращении новых банкнот номиналом в 200 и 2000 руб. составляет 1.7%

Количество новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей постепенно увеличивается, и на 1 апреля текущего года доля таких купюр в общем числе банкнот в обращении составила 1.7%, свидетельствуют данные Банка России.



По сравнению с началом года количество 200-рублёвых банкнот в обращении выросло в 4 раза, а двухтысячных – в 5 раз. Это говорит о том, что новые банкноты пользуются спросом у потребителей наличных денег.



Традиционно больше всего в обращении 1000-рублевых банкнот (30%), за ними следуют пятитысячные (24%), замыкают тройку лидеров сторублёвки (20%).



Почти 40% монет в обращении приходится на 10-копеечные. Доля монет номиналом 1 рубль составляет 12%, а 10 рублей – 9%.



Всего на отчётную дату в наличном денежном обращении находилось 9.2 трлн руб., из которых основную сумму (99%) составляют банкноты.







"AK&M" от 19.04.2018