Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

19/04/2018
12:28

Доля в обращении новых банкнот номиналом в 200 и 2000 руб. составляет 1.7%

Количество новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей постепенно увеличивается, и на 1 апреля текущего года доля таких купюр в общем числе банкнот в обращении составила 1.7%, свидетельствуют данные Банка России.

По сравнению с началом года количество 200-рублёвых банкнот в обращении выросло в 4 раза, а двухтысячных – в 5 раз. Это говорит о том, что новые банкноты пользуются спросом у потребителей наличных денег.

Традиционно больше всего в обращении 1000-рублевых банкнот (30%), за ними следуют пятитысячные (24%), замыкают тройку лидеров сторублёвки (20%).

Почти 40% монет в обращении приходится на 10-копеечные. Доля монет номиналом 1 рубль составляет 12%, а 10 рублей – 9%.

Всего на отчётную дату в наличном денежном обращении находилось 9.2 трлн руб., из которых основную сумму (99%) составляют банкноты.



"AK&M" от 19.04.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100