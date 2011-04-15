РУСАЛ после потери рынка США ищет альтернативы в Китае

Представители UC Rusal на этой неделе провели встречу с китайскими компаниями и трейдерами, чтобы обсудить возможности покупки глинозема и продажи алюминия в условиях наложенных США ограничений. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на Bloomberg.



UC Rusal ищет альтернативные источники глинозема, используемого для производства алюминия, поскольку санкции заблокировали работу с поставщиками. Российская компания также интересовалась возможностями нарастить поставки рафинированного алюминия в слитках в Китай.



По словам собеседников агентства, делегация UC Rusal в составе старших специалистов по маркетингу и продажам не достигла каких-либо договорённостей с китайской стороной, которая обеспокоена санкционными рисками.



Ранее агентство Reuters сообщило, что крупнейшие японские трейдеры попросили UC Rusal прекратить поставки алюминия из-за риска вторичных санкций. В результате компания остановила продажу алюминия в Японию.



Минфин США 6 апреля ввёл санкции против 24 россиян и 15 связанных с ними компаний. В "чёрный список" попали основные активы Олега Дерипаски – UC Rusal, En+ и некоторые другие компании. Американские юридические и физические лица обязаны прекратить коммерческие отношения с включенными в санкционный список компаниями. Это касается как деловых отношений, так и работы американцев в этих компаниях, а также владения их акциями и облигациями.



ОК "РУСАЛ" является вертикально-интегрированным холдингом, одним из крупнейших производителей алюминия и глинозёма в мире. Компания создана в марте 2007 года в результате объединения РУСАЛа и СУАЛа с глинозёмными активами швейцарской Glencore.



РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах. Компания реализует свою продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Корее.



Чистая прибыль РУСАЛа по МСФО в январе-сентябре 2017 года выросла на 46.4% до $782 млн. Выручка компании выросла на 21.3% до $7.224 млрд с $5. 956 млрд. Скорректированная EBITDA компании возросла на 42.4% до $1.534 млрд.



"AK&M" от 19.04.2018