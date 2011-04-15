В.Вексельберг пожаловался Д.Медведеву на риски margin calls по кредитам в связи с санкциями США

Основной владелец группы "Ренова" Виктор Вексельберг рассказал премьер-министру Дмитрию Медведеву о последствиях американских санкций для его бизнеса. Об этом сообщает издание "Фонтанка" со ссылкой на The Bell.



Сообщается, что встреча прошла 17 апреля в рамках совещания с членами бюро правления РСПП. По данным издания, Вексельберг сообщил Медведеву о заморозке счетов, риске остановки предприятий в Европе, необходимости снизить свою долю в иностранных компаниях ниже контрольного пакета и резком росте стоимости займов.



Источники The Bell уточнили, что одной из основных проблем для "Реновы" является margin calls по кредитам, которые привлекались под залог акций компании Олега Дерипаски UC Rusal.



РУСАЛ также попал под санкции США, его капитализация рухнула почти вдвое после введения санкций. Речь, по данным собеседников издания, идёт о займах на сумму от $800 млн до $1 млрд, которые, возможно, придётся возвращать в срочном порядке. Вексельберг не называл конкретных механизмов помощи, однако передал Медведеву "обращение компании".



Минфин США 6 апреля ввёл санкции против 24 россиян и 15 связанных с ними компаний. В "чёрный список" попали основные активы Олега Дерипаски – UC Rusal, En+ и некоторые другие компании, а также Ренова В.Вексельберга. Американские юридические и физические лица обязаны прекратить коммерческие отношения с включенными в санкционный список компаниями. Это касается как деловых отношений, так и работы американцев в этих компаниях, а также владения их акциями и облигациями.



Бизнес-интересы группы "Ренова", которую возглавляет Виктор Вексельберг, сосредоточены в области энергетики, металлургии и логистики. После её попадания в санкционный список компания объявила о снижении своей доли в капитале швейцарского концерна Sulzer ниже 50%.



"AK&M" от 19.04.2018