Ренова лишилась $132 млн дивидендов из-за санкций

Группа "Ренова" не получила дивиденды от своих компаний Sulzer и Oerlikon примерно на 127 млн швейцарских франков ($132 млн), которые из-за риска вторичных санкций переведут деньги на специальный эскроу-счёт. Деньги будут лежать на нём, пока Ренова остаётся под санкциями США, сообщает "Коммерсант".



Концерн Oerlikon, в котором Ренове и её конечному бенефициару Виктору Вексельбергу принадлежит 43% акций, выплатил акционерам дивиденды 16 апреля. 51 млн швейцарских франков должна была получить Ренова, но деньги не были перечислены. Также не были перечислены 76 млн швейцарских франков от производителя насосов Sulzer, в котором у Реновы было 63.4%. Вместо этого сумма будет переведена на счёт эскроу.



Кроме того, 12 апреля Ренова сократила свою долю в Sulzer до 48.8%, чтобы вывести компанию из-под санкций США, но 546 млн швейцарских франков ($568 млн) за продажу акций тоже не получила. Эти деньги также будут переведены на эскроу-счёт, который принадлежит доверительному управляющему.



США расширили санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний 6 апреля. В "чёрный список", в частности, попали основные активы Олега Дерипаски, а также Ренова В.Вексельберга. Американские юридические и физические лица обязаны прекратить коммерческие отношения с включенными в санкционный список компаниями. Это касается как деловых отношений, так и работы американцев в этих компаниях, а также владения их акциями и облигациями.



Бизнес-интересы группы "Ренова", которую возглавляет Виктор Вексельберг, сосредоточены в области энергетики, металлургии и логистики. После её попадания в санкционный список компания объявила о снижении своей доли в капитале швейцарского концерна Sulzer ниже 50%.



"AK&M" от 19.04.2018