РЖД Логистика и немецкая DB Cargo будут развивать мультимодальный контейнерный сервис в Китае и Европе

АО "РЖД Логистика" и один из крупнейших логистических концернов в мире - немецкий DB Cargo AG - заключили соглашение о сотрудничестве в сфере продвижения совместного мультимодального контейнерного сервиса на рынках Китая и Европы. Об этом сообщает пресс-служба РЖД Логистики.



Соглашение предусматривает организацию мультимодального сервиса ускоренной доставки грузов по маршруту Китай - порты Калининградской области - терминалы Европы, а также в обратном направлении. Согласно достигнутым договорённостям, РЖД Логистика займётся формированием контейнерных поездов со станций пограничных переходов с Китаем в порты Калининградской области.



DB Cargo AG, в свою очередь, организует транспортировку контейнеров по маршруту Калининградская область - порт Росток (Германия), а также терминальную обработку контейнерных грузов с их последующей доставкой по терминальной сети Европы.



На первом этапе сотрудничества стороны рассмотрят возможность ускоренной доставки контейнерных грузов по маршруту Китай - Монголия - порт Балтийск - порт Росток - терминалы Германии.



По мнению В.Валентика, потенциальный грузопоток по совместно разработанному маршруту составит не менее 100 тыс. ДФЭ в год.



АО "РЖД Логистика" (РЖДЛ, ИНН 7708730092) создано в 2010 году в рамках развития логистического направления бизнеса холдинга ОАО "РЖД". В ноябре 2014 года РЖД передали АО "Объединённая транспортно-логистическая компания" (ОТЛК) 100% минус 1 акцию РЖД Логистики в качестве вклада в уставный капитал.



Компания осуществляет железнодорожные, автомобильные, и морские перевозки грузов; интермодальные перевозки; перевозки сборных грузов; обеспечивает складское хранение и терминальную обработку; прохождение таможенных процедур и страхование; занимается организацией цепей поставок. РЖД Логистика в 2017 году обработало 61 млн т грузов, что на 8% больше, чем в 2016 году.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль РЖДЛ за 2016 год по РСБУ снизилась на 28.96% до 565.987 млн руб. с 796.735 млн руб. годом ранее. Выручка выросла на 18.04% до 25.811 млрд руб. с 21.866 млрд руб., прибыль от продаж уменьшилась на 6.03% до 983.866 млн руб. с 1.047 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 29.07% до 753.634 млн руб. с 1.063 млрд руб.





"AK&M" от 19.04.2018