Рубль продолжит восстановление с оглядкой на нефть

После некоторых колебаний рубль все же смог приступить к восстановлению и даже увел доллар под отметку 61 руб. к закрытию торгов. Частичная ликвидация коротких позиций стала возможной на фоне дальнейшего спада напряженности между Москвой и Вашингтоном, а также новое нефтяное ралли. По итогам сессии наша валюта подорожала более чем на 1% в парах с иностранными валютами. Об этом говорится в комментарии аналитика ГК "ИнстаФорекс" Игоря Ковалева.



США сказали, что пока не будут вводить дополнительные санкции против России, которая в свою очередь намекнула на готовность к поиску компромиссов с администрацией Д.Трампа и тоже отложила принятие законопроекта о контрсанкциях. Это определенно можно назвать разрядкой обстановки, но о потеплении отношений говорить точно рано. Тот факт, что обмен санкциями еще остается на повестке дня, тревожит игроков и сдерживает более энергичное восстановление рубля.



Впрочем, благодаря снижению градуса напряженности рубль смог позволить себе обратить внимание на то, что происходит на нефтяном рынке, где цены обновили 3.5-летние максимумы и сохраняют боевой настрой на утренних торгах. После закрытия российских площадок Brent прилично прибавила в цене, уже добравшись до уровня 74. На старте сегодняшней сессии российская валюта будет "догонять" нефть, хотя темпы ее восстановления скорее всего будут оставаться умеренными, полагает аналитик.





"AK&M" от 19.04.2018