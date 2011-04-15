Нефть воспарила к новым вершинам, рубль отстает

Торги в Азии прошли под знаком интереса к риску, который набирает силы по мере отступления страхов по поводу торговых войн. Тем не менее, инвесторы продолжают держать руку на пульсе, поскольку хрупкое восстановление может смениться продажами в любой момент. Этим утром Министерство торговли Китая заявило, что Пекин готов ответить на любые действия США в отношении торговли. Не исключено, что в ближайшее время может последовать реакция Д.Трампа, и вряд ли она подпитает оптимизм инвесторов, полагает инвестиционный аналитик GLOBAL FX Сергей Костенко.



Пока же фондовые площадки сфокусировались на нефтяном ралли, получая поддержку со стороны энергетического сектора. Вчера по рынкам прокатились слухи о том, что Саудовская Аравия может поставить перед собой новую цель по ценам на нефть - 100 долларов за баррель. Такие амбиции подразумевают дальнейшее противостояние американским сланцевикам и продолжение ограничение добычи странами ОПЕК+. Посмотрим, как настроены остальные члены группы, которые соберутся в пятницу на заседании технического комитета в Саудовской Аравии.



На валютном рынке внимание снова сосредоточено на британском фунте. Статистика не балует валюту уже второй день, и сегодняшние торги могут стать продолжением этой тенденции. Заработки и инфляция уже спугнули быков по фунту, который ранее успел отметиться на максимальных с июня 2016 года уровнях. Теперь же пара пытается ухватиться за уровень 1.42, который будет с легкостью пройден, если сегодняшний отчет по розничным продажам тоже выйдет слабым.



Рубль накануне приступил к восстановлению благодаря снижению угрозы санкций, налоговому периоду и нефтяному ралли. Пара доллар/рубль уже открылась гэпом вниз, протестировав область 60.50 руб. Однако с фундаментальной точки зрения потенциал роста российской валюты выглядит ограниченным и уверенного возвращения под отметку 60 руб. пока не ожидается.



"AK&M" от 19.04.2018