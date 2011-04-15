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19/04/2018
12:57

В Банке России заработала "регулятивная песочница"

В Банке России заработала "регулятивная песочница", созданная для тестирования услуг и сервисов с применением инновационных финансовых технологий. Подать заявку для пилотирования в "песочнице" может любой банк или организация, планирующая внедрение новых финансовых технологий, применение которых требует изменения регулирования. Об этом говорится в сообщении ЦБ.

Банк России в рамках "регулятивной песочницы" организует тестирование новых сервисов и технологий для оценки влияния их применения на развитие финансового рынка. В ходе пилотирования также будут определены возможные риски и меры по их устранению. Услуги, сервисы или технологии, которые прошли пилотирование в "регулятивной песочнице", могут быть либо одобрены к внедрению с последующим формированием плана по разработке необходимой нормативно-правовой базы, либо признаны нецелесообразными для применения.


"AK&M" от 19.04.2018
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