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19/04/2018
13:30

Кабмин утвердил правила взаимодействия государственных и негосударственных информационных систем в сфере здравоохранения

Правительство РФ утвердило правила взаимодействия государственных и негосударственных информационных систем в сфере здравоохранения. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Правилами устанавливаются технические требования к информационным системам негосударственных организаций, которые предоставляют услуги гражданам и медицинским организациям, в том числе: организацию записи на приём к врачу, организацию телемедицинских консультаций и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий.

Определяется порядок подключения и условия взаимодействия таких негосударственных информационных систем с Единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), с информационными системами органов управления здравоохранения субъектов Федерации, территориальных фондов ОМС, медицинских организаций, а также условия подключения к информационным системам "электронного Правительства".

Процесс подключения к ЕГИСЗ будет носить заявительный характер. Операторы негосударственных информационных систем должны будут обеспечить соответствие информационной системы установленным требованиям, а также выполнить подключение к единой системе идентификации и аутентификации.

При этом первостепенным требованием является обеспечение информационной безопасности в соответствии с российским законодательством, включая защиту персональных данных и информации, составляющей врачебную тайну.


"AK&M" от 19.04.2018
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