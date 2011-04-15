Временная национализация РУСАЛа может быть одной из возможных форм поддержки компании, заявил Д.Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что готовых сценариев по оказанию поддержки РУСАЛу пока нет, а временная национализация является одной из возможных форм помощи. Об этом сообщает "Ъ FM".



"В экспертных кругах сейчас фигурируют различные точки зрения на предмет того, как можно помочь компаниям, это одна из них. Здесь важно принимать во внимание мнение все-таки акционеров компании и собственников компании, возможности Правительства, поэтому в данном случае речь идёт об одной из точек зрения, которая сейчас активно обсуждается", - сказал он.



Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин не исключил, что государству придётся выкупить часть акций РУСАЛа или других компаний, оказавшихся под санкциями. Он сослался на похожую практику в ЕС и США, где во времена кризиса государство "заходило в банковские и финансовые институты и до сих пор ещё, условно говоря, не снизило свою долю до докризисного уровня".



Минфин США 6 апреля ввёл санкции против 24 россиян и 15 связанных с ними компаний. В "чёрный список" попали основные активы Олега Дерипаски – UC Rusal, En+ и некоторые другие компании. Американские юридические и физические лица обязаны прекратить коммерческие отношения с включенными в санкционный список компаниями. Это касается как деловых отношений, так и работы американцев в этих компаниях, а также владения их акциями и облигациями.



ОК "РУСАЛ" является вертикально-интегрированным холдингом, одним из крупнейших производителей алюминия и глинозёма в мире. Компания создана в марте 2007 года в результате объединения РУСАЛа и СУАЛа с глинозёмными активами швейцарской Glencore.



РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах. Компания реализует свою продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Корее.



Чистая прибыль РУСАЛа по МСФО в январе-сентябре 2017 года выросла на 46.4% до $782 млн. Выручка компании выросла на 21.3% до $7.224 млрд с $5. 956 млрд. Скорректированная EBITDA компании возросла на 42.4% до $1.534 млрд.





"AK&M" от 19.04.2018