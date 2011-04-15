Аналитики ЦБ не исключают ускорения инфляции выше 4%

Инфляция остаётся на пониженном уровне, а экономика продолжает расти, отмечается в очередном выпуске бюллетеня "О чем говорят тренды", подготовленном Департаментом исследований и прогнозирования Банка России (ДИП).



Ускорение инфляции в марте до 2.4% связано с действием временных факторов. Темпы роста наиболее устойчивых компонентов потребительских цен остались на пониженном уровне. Вместе с тем, краткосрочные риски для ускорения инфляции выше 4% несколько повысились из-за ускорения темпов роста заработных плат и ослабления рубля в апреле, сообщается в бюллетене.



Основные среднесрочные проинфляционные риски сохраняются. Среди них - возможные резкие изменения в потребительском поведении, ускоряющийся рост потребительского кредитования, неустойчивость и повышенность инфляционных ожиданий, ситуация на рынке труда, риски со стороны внешних факторов и неопределённость относительно параметров налоговой политики после 2018 года.



Несмотря на то, что краткосрочные проинфляционные риски, связанные с ослаблением рубля и динамикой зарплат, за прошедший месяц возросли, переход к тренду на возвращение инфляции к 4% ожидается только во второй половине этого года.



Главные среднесрочные проинфляционные риски связаны с быстрым переходом к потребительской модели поведения на фоне продолжающегося восстановления экономической активности, повышенностью и неустойчивостью инфляционных ожиданий, состоянием рынка труда, а также с влиянием геополитических факторов. Вместе с тем принятые ранее Банком России решения по денежно-кредитной политике при постепенном переходе к нейтральной денежно-кредитной политике в дальнейшем будут способствовать приближению инфляции к 4% в 2018 году и удержанию ее на этом уровне в последующие годы, подчёркивается в бюллетене.



Текущие макроэкономические индикаторы и результаты опросов указывают на продолжение роста экономики в первой половине 2018 года. Поддержку экономике в дальнейшем окажет рост внутреннего спроса на фоне увеличения реальных заработных плат, а также рост мировой экономики. Вместе с тем повысилась неопределенность краткосрочной динамики ВВП из-за действия разнонаправленных внешних факторов.





AK&M Антикризис