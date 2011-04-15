ВТБ выплатил 90% возмещения вкладчикам АктивКапитал Банка

ВТБ как агент АСВ выплатил 9.3 млрд руб. вкладчикам АктивКапитал Банка. Об этом говорится в сообщении банка.



Это составляет около 90% от общего объёма выплат, пришедшегося на банк.



ВТБ осуществляет выплату возмещения по счетам (вкладам), в том числе открытым для осуществления предпринимательской деятельности. Получить страховое возмещение через данную кредитную организацию вкладчики АктивКапитал банка могут в Москве, Королёве, Мытищах, Одинцове, Санкт-Петербурге, Самаре, Сызрани, Тольятти, Новокуйбышевске, Кинели, Воронеже, Перми, Иркутске, Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Саратове, Энгельсе, Екатеринбурге, Бузулуке.



ВТБ выплачивает страховое возмещение вкладчикам, чьи фамилии начинаются с М-Я.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Основным акционером является Российская Федерация, которой в лице Росимущества и Министерства финансов принадлежит 60.9348% голосующих акций, или 45.01% (с учётом ГК "Агентство по страхованию вкладов" - 92.23%) от уставного капитала банка.



"AK&M" от 19.04.2018