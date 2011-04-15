АЛРОСА открыла представительство в Мумбаи

АЛРОСА 19 апреля 2018 года открыла представительский офис в Мумбаи (Индия), на территории Индийской алмазно-бриллиантовой биржи. Об этом говорится в сообщении компании.



Индия - крупнейший центр производства бриллиантов. По разным оценкам, здесь гранится от 70 до 90% всех алмазов мира. Являясь крупнейшей алмазодобывающей компанией, АЛРОСА успешно взаимодействует с этим рынком и заинтересована в укреплении этого сотрудничества.



В 2017 году АЛРОСА напрямую поставила компаниям из Индии алмазное сырье на сумму около $700 млн. В рамках контрактного периода 2018-2020 годов, АЛРОСА заключила долгосрочные контракты с 15 компаниями из Индии - 14 покупателями алмазов ювелирного качества и одним покупателем технических алмазов. Кроме этого, ещё более 100 компаний могут покупать сырьё АЛРОСА на аукционах и спотовом рынке.



Представительство не будет вести торговую деятельность и сосредоточится на развитии связей с местным рынком. Директор офиса Джим Вимадалал (Jim Vimadalal) будет работать над повышением узнаваемости бренда АЛРОСА в Индии, расширением клиентской базы и консультированием клиентов. В его ответственность также войдет взаимодействие с отраслевыми организациями, в том числе по вопросам развития алмазно-бриллиантового рынка Индии, противодействия проникновению синтетических камней, исследования потребительского спроса.



"Индия играет огромную роль в мировой огранке, а также является достаточно перспективным рынком потребления ювелирных изделий с бриллиантами. Мы видим, что алмазно-бриллиантовый сектор страны сегодня активно развивается, и приветствуем инициативы руководства Индии по созданию более комфортной и устойчивой среды для работы отрасли. Безусловно, АЛРОСА заинтересована в увеличении присутствия на рынке Индии, в более тесном сотрудничестве с отраслевым сообществом - и для развития торговли, и для содействия развитию рынка в целом", - сказал член Правления, директор ЕСО АЛРОСА Евгений Агуреев.



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).





"AK&M" от 19.04.2018